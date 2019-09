Assicurato il secondo posto con la vittoria esterna di Barletta, in casa BCC Vasto Basket si inizia a fare il conto alla rovescia in vista dell'inizio dei playoff. Domenica 5 maggio i biancorossi scenderanno in campo al PalaBCC per gara 1 dei quarti di finale. Domenica sera Ierbs e compagni conosceranno il nome degli avversari, quando la classifica sarà definitiva dopo le sfide dell'ultima giornata. Oggi al nono posto c'è la Bls Lanciano, che domenica riceverà la visita del San Michele Maddaloni, che si gioca con la Magic Team Benevento la terza piazza. Due punti più su dei frentani ci sono il Venafro e lo Juvetrani. In caso di arrivo a pari punti delle tre formazioni bisognerebbe ricorrere alla classifica avulsa per determinare le posizioni.

Ma la BCC Vasto Basket, se vorrà arrivare fino in fondo, dovrà mantenere alta la concetrazione in questo mese e poco più che la separa dalle gare di finale. Se un anno fa la società del presidente Spadaccini era impegnata per ritornare in un campionato nazionale, oggi l'asticella si è alzata di molto.

Con la riforma dei campionati in corso, che nel giro di tre anni vedrà tutto il sistema basket riformato, l'accesso in divisione nazionale B sarebbe un traguardo di assoluto prestigio per i vastesi. I segnali confortanti sono arrivati nelle ultime gare. Dopo un periodo in cui è arrivata qualche battuta a vuoto, la BCC Basket ha ripreso a marciare spedita come nella prima parte di stagione. Se a settembre in tanti sarebbero stati contenti di un piazzamento nella griglia dei playoff, ora che queste sfide verranno disputate con tutti i vantaggi del fattore campo, si respira voglia di promozione.

Prima, però, c'è da disputare l'ultima gara di campionato, con la visita della Pallacanestro Benevento, formazione salva e che non può ambire ai playoff. C'è da conservare l'imbattibilità interna che dura da un anno e mezzo. E c'è da mantenere alta la tensione dell'ambiente biancorosso perchè, come è accaduto nella scorsa stagione, dal pubblico può venire una grande mano per vincere le sfide più difficili.

Gli uomini di coach Di Salvatore hanno già ripreso ad allenarsi, compreso Matteo Marinelli che ha assorbito la botta rimediata al mento nella partita di Barletta. L'appuntamento è per domenica 28 aprile, alle 18, al PalaBCC per l'ultima di regular season. Per poi lanciare l'assalto alla serie B.