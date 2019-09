A seguito degli ottimi risultati riscontrati nel corso del Campionato Italiano Assoluto, svoltosi a Riccione recentemente, Fabien Marciano è stato convocato, dal selezionatore della nazionale giovanile Walter Bolognani, a rappresentare la squadra italiana, in occasione del 20° Trofeo Biancorosso. La manifestazione internazionale di nuoto, è organizzata dalla Busto Nuoto A.S.D, e si svolgerà il 30 aprile e il 1 maggio a Busto Arsizio.

Il nuotatore vastese, classe ’93, tesserato con il Team Lombardia, sarà impegnato nei 200 SL, 100 SL e 400 SL. Questa importante convocazione è un’ulteriore gioia per il tecnico D’Adamo Domenico, per il suo atleta e per l’intera squadra, che continua a cavalcare l’onda positiva di questo periodo molto favorevole dal punto di vista tecnico.

Valentina D’Adamo