Domenica 21 aprile si è svolta a San Salvo la festa scoiattoli nati e nate 2004/2005 a livello provinciale. In occasione delle manifestazioni organizzate per il giro d’Italia che vedrà una tappa partire da San Salvo, gli Amici del Basket San Salvo hanno organizzato un torneo, trasformatosi in una grande festa con un’invasione di piccolissimi atleti da tutta la provincia.

Con il benestare del comitato provinciale di Chieti nella figura del Presidente Cesidio Di Masso e con il consenso della FIP Abruzzo, nella figura del presidente Di Girolamo, il Presidente Alberto Antenucci e tutto lo staff degli Amici del Basket, con un’organizzazione impeccabile, hanno regalato una giornata di sport e divertimento e tutti i ragazzi e i genitori accorsi nella palestra di Via Verdi a San Salvo.

Partite da 3contro3 hanno visto alternarsi su i due campi allestiti in palestra i piccolissimi atleti delle seguenti formazioni: Lanciano Basket (3squadre), Azzurra Lanciano (2squadre), Vasto Basket (2squadre), Viva Villa Francavilla (1squadra), Amici del Basket San Salvo (2squadre), Salesiani Ortona (1squadra), Were Basket Ortona (2squadre), Don Bosco Vasto (1squadra), Rocca San Giovanni (1squadra), Orsogna (2squadre). Festa conclusasi nel pomeriggio con una sfida tra gli aquilotti, categoria nati nel 2002/2003, delle formazioni di San Salvo, Vasto Basket e Salesiani Ortona.

