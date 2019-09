Anche a Vasto il banchetto per la campagna nazionale di raccolta firme sulla proposta di legge Rifiuti zero. Ieri pomeriggio in piazza Diomede Domenico Ranieri e Fabio Cedro hanno spiegato ai cittadini i motivi dell'iniziativa, coordinata da un apposito comitato nazionale che ha sede a Roma. L'obiettivo è raggiungere quota 50mila firme per poter presentare la petizione popolare, prevista dall'articolo 50 della Costituzione.

Le cinque proposte - 1) Sostenibilità - Far rientrare il ciclo di produzione e consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta significa cambiare gli stili di vita, ridurre gli scarti, educare al riuso e riciclo, progettare materiali del tutto riciclabili, costruire impianti ed emissioni ed impatto zero.

2) Ambiente - La tutela dell'ambiente passa attraverso l'azzeramento progressivo delle discariche e l'eliminazione dell'incenerimento e della combustione in generale di rifiuti e biomasse, attraverso la riconversione industriale verso impianti di riciclo e recupero di materia.

3) Salute - La prevenzione primaria, monitoraggio ambientale e l'informazione sono gli strumenti principali per tutelare la nostra salute dagli effetti dell'inquinamento ambientale prodotto dall'incenerimento e dal conferimento in discarica dei rifiuti non trattati.

4) Partecipazione - Applicare pienamente la Convenzione di Aarhus del 26 maggio 1998 significa che la comunità locale deve partecipare in tutte le fasi del processo decisionale sulla gestione dei rifiuti e sulle modalità di gestione degli impianti di trattamento avendo accesso totale ai dati in forma elettronica, cartacea e documentale.

5) Lavoro - L'obbligo del passaggio al sistema di raccolta differenziata domiciliare o porta a porta, la costituzione di Ambiti di raccolt aottimale come consorzi di Comuni virtuosi, il sistema industriale del riciclo con i nuovi Distretti è la più grande opera pubblica realizzabile, che può produrre a regime venti volte l'occupazione locale nel settore rifiuti e sino a 500mila nuovi posti di lavoro.

Questi, secondo i promotori della campagna nazionale Legge rifiuti zero, i 10 passi da compiere: Separazione alla fonte; raccolta porta a porta; compostaggio; riciclaggio; riduzione dei rifiuti; riuso e riparazione; tariffazione puntuale; recupero dei rifiuti; centro di ricerca e riprogettazione; infine, azzeramento rifiuti.