E' sfida tra comitati a San Salvo, con tanto di loghi e adesivi. Dopo quello di Agostino Monteferrante contro i parcheggi in piazza San Vitale, con tanto di adesivo con scritta: Io non parcheggio in piazza San Vitale, firmato Obiezione Civile Urbana, arriva quello a favore della sosta, realizzato da Osvaldo Menna, titolare di un bar all'interno della piazza.



Il testo sul logo è chiaro: Io passeggio in piazza San Vitale, firmato dal Comitato promotore area commerciale del centro.



Menna ha così motivato la sua scelta: "Fino a quando Piazza San Vitale non verrà illuminata adeguatamente, arredata adeguatamente e vissuta adeguatamente, ci sta bene il parcheggio!".