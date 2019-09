Appuntamento alle 15.30 oggi pomeriggio al campo sportivo di Vasto Marina dove si affronteranno per l'ultima giornata del campionato Juniores d'Elite girone B il Vasto Marina allenato da Roberto Antonaci e il Casalincontrada capolista avanti in classifica di 1 punto. All'andata finì 2-0 per i rivali, in caso di vittoria per i vastesi sarebbe sorpasso e si tratterebbe del secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa stagione, sarebbe il coronamento di una grande rimonta, iniziata da -8 e arrivata fino a -1.

In campo ci saranno anche alcuni dei ragazzi che ieri con la prima squadra hanno raggiunto la salvezza matematica in Eccellenza vincendo in casa contro il Civitella Roveto 2-0.

Oggi un altro importante traguardo potrebbe essere raggiunto dalla squadra vastese.