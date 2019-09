La quiete di un pomeriggio domenicale turbata da una rissa tra rom. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, in un locale di Casalbordino Lido. Un gruppo di giovani rom era seduto all'esterno dello stabilimento da Nadia, al centro della riviera casalese. Qualche bicchiere di troppo e una discussione che si accende, finendo per degenerare. Così, quando loro hanno iniziato ad azzuffarsi, è stato richiesto l'intervento di polizia e carabinieri. Tre le auto delle forze dell'ordine arrivate sul posto. "Ero a tavola – dice il gestore del locale, Concezio – ho sentito il trambusto e quando sono arrivato, ho visto un bicchiere finito in pezzi per terra. Qualcuno dei protagonisti della zuffa, subito dopo, ha alzato la voce anche contro il personale".

L'episodio si è concluso, fortunatamente, senza che nessuno si sia fatto male. Nella concitazione del momento un bicchiere è finito a terra, rompendosi. Il personale dello stabilimento ha dovuto ripulire l'area esterna. Con l'arrivo della bella stagione Casalbordino Lido torna ad essere molto frequentata. Ecco perchè dai titolari delle attività arriva la richiesta di maggiori controlli. "Lavoriamo tanto - ha detto il signor Concezio - e cerchiamo di rispettare ogni regola. Ma chiediamo che sia così per tutti e che le istituzioni ci aiutino a portare avanti le nostre attività senza dover vivere con la preoccupazione che qualcosa possa accadere".