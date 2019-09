Vittoria per l'Incoronata Calcio Vasto, i vastesi portano a casa i tre punti con una prestazione di gruppo voluta fin dalla vigilia, la squadra mettendo in campo grinta, orgoglio e cuore conquista la salvezza matematica e si piazza nella classifica finale all'ottavo posto di una graduatoria cortissima.



La cronaca. Un po' di tensione c'è e la si legge sui visi dei biancorossi, pronti via, L'Incoronata si dimostra subito spavalda e aggressiva e si scrolla di dosso l'ansia della vigilia, comincia amacinare gioco come sempre è accaduto quest'anno,il possesso palla è quasi continuo e Trentino colpisce subito una traversa, buone le manovre vastesi che si sviluppano frequentemente sulle fasce e su una di queste i biancorossi guadagnano una punizione defilata che capitan Luongo trasforma calciando direttamente in porta, vantaggio 1-0.



Il Torrebruna non molla e si nota chiaramente dall'atteggiamento in campo e nel nervosismo negli spogliatoi, evidentemente la posta in palio è alta. I vastesi non mollano la presa e continuano la loro manovra aggredendo ogni pallone e proiettandosi in avanti colpendo anche un nuovo legno in maniera rocambolesca e clamorosa ma al 31' arriva il bolide sotto la traversa del buon Zucaro che trafigge il portiere ospite si va al riposo sul 2-0.



Nella ripresa l'Incoronata vorrebbe gestire la gara ma purtroppo come spesso è accaduto quest'anno il solito calcio piazzato è letale per i ragazzi di mister Budano, calcio d'angolo al centro dell'area impatta di testa l'attaccante del Torrebruna ed è gol 2-1, la truppa ospite si galvanizza e crede nel pareggio ma la reazione dei vastesi e veemente, la voglia di vincere è troppa, l'Incoronata butta il cuore oltre l'ostacolo e con una delle molte azioni offensive create si porta sul 3 a 1 con il solito instancabile capitan Luongo, arrivato a quota 10 reti, che con un meraviglioso colpo di testa in elevazione pennella una traiettoria imprendibile per il malcapitato portire avversario.



La gara continua e l'Incoronata punta ancora la porta e colpisce un altro palo con il neoentrato Forgione sempre pronto. Arriva il triplice fischio finale, è 3-1 la neopromossa Incoronata Calcio Vasto conquista ampiamente la permanenza nella categoria seppur all'ultima giornata in un campionato atipico dove tutte le compagini si raggruppano in pochissimi punti.



Da segnalare i risultati clamorosi dagli altri campi dove il San Buono batte lo Sporting San Salvo a domicilio aprendo le porte dei play off al Montalfano quinta classificata ed il successo del Gissi sull'attrezzato Roccaspinalveti. Biscotti? L'Incoronata Calcio Vasto, tutta la società, il mister Roberto Budano e squadra ringraziano tutti per il calore dimostrato e per le gioie provate.

Appuntamento al prossimo anno. Forza Incoronata!



INCORONATA CALCIO VASTO-TORREBRUNA 3-1



RETI INCORONATA: 20' LUONGO, 31' ZUCARO, 79' LUONGO



FORMAZIONE:Padoan, Bevilacqua, Campitelli, Antenucci, Memmo, Farina, Zucaro, Verrone, Monteferrante, Luongo, Trentino. A DISPOSIZIONE: Galante, Marra, Priolo, Della Penna, Molino, Forgione, Budano. Allenatore Budano