"Mi raccomando trattatemeli come si deve, se lo meritano", è un Pino Travaglini entusiasta quello che a fine partita entra nello spogliatoio, dove alla doccia di acqua e spumante non può sottrarsi nessuno, per festeggiare con i suoi ragazzi, tra un coro e l'altro, la conquista del proprio girone nel campionato Juniores d'Elite per il secondo anno consecutivo.

Ha sofferto per tutta la partita il presidente e incitato alla vittoria i suoi che contro il Casalincontrada capolista, avanti di un punto in classifica, erano andati in svantaggio al 21' subendo il gol ospite da Fedele, ma nonostante tutto non si sono demoralizzati e hanno continuato a credere che potevano farcela. Così sono riusciti prima a pareggiare al 28' con Travaglini e poi ad un quarto d'ora dalla fine sono passati in vantaggio con un bel tiro di Galiè che ha fatto gioire il numeroso pubblico presente sulla tribuna del campo sportivo di Vasto Marina, nel quale c'erano anche alcuni giocatori della prima squadra come Fonseca, Battista e Benedetti. All'ultima giornata la missione sorpasso, impronosticabile fino a qualche giornata fa, quando il distacco era di 8 punti, è stata portata a termine. Adesso il Vasto Marina giocherà la finale regionale che si dovrebbe disputare il 1 maggio in campo neutro contro la D'Annunzio Marina di Pescara, prima nel girone A.



In quella che rimarrà una stagione indimenticabile, si gode la festa anche il mister Roberto Antonaci, tra i protagonisti di questo doppio successo. Dopo la salvezza in Eccellenza ottenuta domenica dalla prima squadra, conquista un altro prestigioso risultato con la Juniores composta da alcuni ragazzi che, a causa dei limiti numerici della rosa, per tutto il campionato hanno giocato spesso sia la domenica che il lunedì, a volte contati, contribuendo a raggiungere entrambi gli obiettivi. Oggi erano 6 quelli in campo impiegati anche ieri. Un gruppo con elementi di valore che hanno dimostrato di essere ormai pronti per un futuro stabile in prima squadra.

La partita. Il primo sussulto della partita è al 10' quando Stivaletta, che compie oggi 18 anni, colpisce il palo, nella prima fase di gioco i padroni di casa sembrano stanchi e non riescono ad essere pericolosi, al 21' ospiti in vantaggio con Fedele che si presenta davanti a Benedetti e insacca. La reazione dei vastesi c'è, al 25' il tiro del capitano Cesario finisce fuori, al 28' Riella batte un calcio di punizione sulla sinistra, mette in mezzo dove arriva Travaglini che tocca la palla che va in rete. Dopo il pareggio il Vasto Marina insiste: al 32' una conclusione di Stivaletta viene deviata da Canale e finisce in angolo. Al 40' Riella dalla sinistra crossa al centro una buona palla, ma non c'è nessuno dei suoi compagni. L'ultima azione del primo tempo è del Casalincontrada, con un tentativo dalla distanza di Di Pasquale.

Nella ripresa al 49' la punizione calciata da Cesario sorvola la traversa, al 58' un tiro da posizione pericolosa di Fedele non impensierisce Benedetti, al 58' Galiè ha sui piedi la possibilità di raddoppiare, ma le sue due conslusioni consecutive vengono neutralizate dal portiere ospite. Il Vasto Marina continua il forcing, al 69' Cesario dalla destra serve Riella dentro l'area, ma quest'ultimo da distanza ravvicinata si fa parare il tiro e nell'azione successiva la conclusione di Galiè viene bloccata da Esposito con un grande intervento. Al 75' i padroni di casa riescono ad andare in vantaggio, ci pensa Galiè che con un tiro dalla distanza trafigge l'estremo difensore rivale. L'autore del gol all'81' ha un'altra buona opportunità per segnare di nuovo, ma non ci riesce. Non importa, l'arbitro fischia la fine e possono iniziare i festeggiamenti, meritatissimi, questa squadra ha dimostrato sul campo, tra mille difficoltà, di essere una grande squadra.

Tabellino

Vasto Marina-Casalincontrada 2-1 (1-1)



Marcatori: 21' Fedele (C), 28' Travaglini (V), 75' Galiè (V)

Vasto Marina: Benedetti, D'Alessandro, (68' Iammarino), Pili, Stivaletta, Piermattei, Menna, Serafini, Galiè (93' Tamburrino), Cesario, Travaglini (89' D'Aiello), Riella (88' Piccinini). A disposizione Farina, Racciatti, Carusi. Allenatore Antonaci



Casalincontrada: Esposito, Malandra, Carosella (72' Di Toro), Canale, De Luca, Buffone (66' Mancini), Cerratti (81' Breda), Civitareale (91' Mazzilli), Fedele, Spadaccini. A disposizione Zappacosta, Copani, Florani. Allenatore Zuccarini