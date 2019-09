Contro il quotato Teramo Basket Capitan Desiati e compagni ottengono una vittoria netta. Il punteggio finale reciterà 82-61 per gli Amici del Basket.

I primi 5 minuti sono di marca teramana in vantaggio di 5 punti grazie alle buone giocate di Croce e Di Giandomenico. Nella seconda parte del primo quarto gli Amici iniziano a carburare e trascinati da Celenza chiudono il primo quarto sul 28 a 22. Nel secondo quarto tutti gli uomini di coach Linda Ialacci iniziano a fare il loro gioco portandosi al riposo sul punteggio di 46 a 32 con una situazione falli però pesante per capitan Desiati e Tana già gravati di 3 falli.

Inizio terzo quarto il Teramo tenta la rimonta e dopo l’espulsione di Celenza, fino a quel momento migliore in campo, e grazie alle conclusioni pesanti dalla lunga distanza di Di Francesco si avvicina al meno 2. Un ottimo Tana, un superlativo Nanni ed una prova mostruosa in difesa del play Gabriele ricacciano indietro gli avversari. Ultimo quarto chiuso con autorità dove sale in cattedra Capitan Desiati che tramortisce gli avversari con delle conclusioni da tre punti, ben supportato dalla classe e dalla freddezza del campione ungherese Szabi Toth che oltre alla solita classe e tecnica e alla precisione chirurgica nelle conclusioni, rende off limits l’area dei tre secondi.

Ancora due partite e si concluderà il campionato di serie D. La prossima partita sarà l’ultima in casa, Sabato 27 Aprile alle 19 contro il Mosciano secondo in classifica. Il presidente Alberto Antenucci si aspetta gli spalti del palazzetto gremiti per salutare tutto lo staff, i giocatori e i tifosi stessi per ringraziarli della splendida annata di basket vissuta insieme.

Tabellino

Amici del Basket San Salvo: Celenza 18, Tana 17, Toth 14, Nanni 14, Desiati 16, Mancini 2, Gabriele 1, Greco, D’Adamo, ludovico ne, fulop ne, All. Ialacci Linda

Basket Ball Teramo: D'uva 5, Di Giandomenico 19, Di Francesco 17, Croce 11, Alleva 5, Quarchioni 2, Pirani 2, Zansavio, Ramoni ne, All. Di Francesco Mario

Espulso Celenza inizio terzo quarto, uscito per 5 falli D’Uva

Arbitri Palazzeschi, Perreira

Parziali 28-22,18-10, 16-17, 20-12

Finale 82-61