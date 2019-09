Il bilancio va approvato entro fine mese. Altrimenti, tutti a casa. Le voci che trapelano dal municipio parlano di un incontro importante. Alle 12,30 è iniziata la riunione dei capigruppo del centrosinistra per verificare se esistono i numeri per andare in Consiglio comunale senza rischiare di essere battuti dall'opposizione.

E' l'ennesimo vertice dall'inizio della crisi politica, aperta ufficialmente dal Psi durante il Consiglio comunale di marzo, quando i socialisti hanno chiesto tre cose: l'azzeramento della Giunta, la formazione di una nuova squadra di governo della città con la riduzione del numero degli assessori e, infine, il rilancio dell'azione amministrativa. Ma la seconda richiesta (il taglio degli assessori) viene respinta dal segretario del Partito democratico, Antonio Del Casale.

La ferita aperta dal Partito socialista non si è ancora rimarginata, col centrosinistra impantanato in una serie di riunioni interlocutorie e non risolutive.

Ma ora si avvicina un'incombenza da cui si decide il futuro dell'amministrazione Lapenna. Il 26 marzo, all'indomani del Consiglio comunale in cui era emersa la spaccatura tra il Psi e il resto della maggioranza, in un'intervista rilasciata a ZonaLocale.it Lapenna aveva messo in guardia la coalizione che lo ha sostenuto fino ad ora: "Mi auguro che tutti riflettano su questo momento drammatico. Serve la responsabilità di tutti e non l'incertezza in un momento in cui dobbiamo approvare ad aprile il conto consuntivo, altrimenti ci sarà lo scioglimento del Consiglio comunale, ed il bilancio di previsione".

Mancano otto giorni alla fine del mese. La deadline si avvicina. Il centrosinistra di Vasto è all'ultima chiamata.