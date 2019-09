Sono tanti i giocatori del passato che si complimentano con la Vastese per il risultato raggiunto, a cominciare da Marco Biagianti, oggi capitano del Catania in Serie A: "Forza Vastese e forza vastesi, sono davvero molto contento per voi. Adesso dovete andare avanti tutti uniti per cominciare a scrivere insieme nuove ed emozionanti pagine calcistiche, partendo da oggi. Sono sempre con voi, Vasto mi ha dato tanto ed è stata una tappa importante per la mia carriera, non lo dimentico. In bocca al lupo e un grande abbraccio a tutti".

Daniele Morante interrompe per qualche minuto il silenzio stampa della sua squadra, pur di commentare la vittoria: "Sono contentissimo per questo trionfo, Vasto mi è rimasta nel cuore, è stato un onore poter giocare in una piazza importante come la vostra, abbiamo fatto una grande stagione, con un pubblico eccezionale. Ho giocato con dei grandi compagni di squadra e lasciato qualche amico che appena posso vengo a trovare visto che adesso gioco a Campobasso e vivo in Abruzzo a Tortoreto. Un giorno mi piacerebbe tornare a giocare lì, sarebbe bello, nel calcio mai dire mai. Nel frattempo faccio i complimenti a tutti, augurando alla Vastese di tornare prima possibile nel calcio che conta, quelli sono i palcoscenici che questa città, questa piazza e questa tifoseria meritano”.

Mario Bonfiglio: "Vedo con piacere che il calcio a Vasto in questo momento di crisi sta vivendo un momento importante dal punto di vista calcistico, ricordando a tutti i tifosi gli ultimi minuti vissuti a Tolentino e al grande entusiasmo poi tramutato in gioia, auguro di cuore che questo sia non un traguardo ma una partenza per gli anni futuri di un prosperoso futuro per tifosi e città. Un abbraccio".

Antonio Gulio Picci,oggi al Brescia: "Una piazza come Vasto non può stare in queste categorie, complimenti per questo risultato e spero che presto vengano raggiunti traguardi più importanti. Un grande abbraccio a tutta Vasto".

Mario Lemme: "Sono contentissimo per questo risultato, esulto per la squadra della mia città. Dopo un inizio difficile e qualche problema, c'era bisogno di ritrovare tranquillità e Di Santo con la sua grande esperienza è riuscito a portarla. Il valore della squadra non è in dubbio, ho visto alcune gare e non c'è stata proprio partita, questa è una squadra con giocatori di grande qualità. Sono felice anche per Peppe Soria che è un mio amico. Futuro in biancorosso? Vedremo, io fremo dalla voglia di ricominciare ad allenare prima possibile".



Carmine Cioffi: "Seguo tutte le domeniche, la vittoria di quel campionato a Vasto è stata la mia più grande soddisfazione calcistica. E' bello festeggiare, piangere di gioia dopo una vittoria. Mando un enorme in bocca al lupo a Vasto e a tutti i suoi splendidi tifosi. Sono e rimarrò per sempre un tifoso di Vasto e della Vastese e questa vittoria mi rende felicissimo perché so cosa rappresenta la squadra di calcio per i vastesi. L'Aragona in promozione non c'entra davvero niente. Forza Vastese per sempre".



Gennaro Esposito: "Spero davvero tanto che la Vastese torni nel calcio che merita che non è l'Eccellenza, ma almeno una D da protagonista. Sono contentissimo che questo primo traguardo sia arrivato, sono molto legato ai vostri colori, mi sono rimasti dentro. Non potrò mai dimenticare le gioie vissute quell'anno e il gol al 90° che ci ha regalato i play off. Complimenti, sono contento per voi, ma Vasto merita molto di più".

Vincenzo Menna: "Non posso non essere contento per il passaggio della Vastese in una categoria superiore. Vorrei però che dietro l'eventuale promozione non ci fosse appagamento e non ci si lasciasse andare a promesse inutili. La mia speranza è che vengano messe da parte le gelosie e i personalismi che nel corso degli anni hanno solo impedito di sviluppare in pieno le potenzialità di una città fantastica che merita ben altri palcoscenici. L' augurio è quello di non dividere, ma di unire tutte le forze economiche e passionali per poter raggiungere, con un'adeguata programmazione, dei traguardi più consoni alla realtà di Vasto. Inoltre suggerirei di puntare fortemente sul settore giovanile cercando di aggregare tutto il comprensorio Vastese. Questo è il mio augurio per una città che mi ha dato tanto e che mi porto nel cuore".

Augusto Gabriele: "Ho giocato per due stagioni nella Vastese e ricordo con affetto un grande pubblico che mi ha sempre incitato a fare il meglio. Da abruzzese è stato per me un onore vestire la maglia biancorossa e adesso auguro alla squadra, alla società e al pubblico di raggiungere i traguardi che la città e tutti i tifosi meritano. In bocca al lupo!”



Giorgio Castorani: "Grande Vastese, squadra cinica, alla prima occasione subito in gol, è stata deludente la squadra di Montesilvano che anche con un uomo in più ha fatto ben poco e ad ogni contropiede prendeva gol, forse non conoscevano le qualità di Soria e degli altri. Vastese ben ordinata, fisicamente forte e tecnicamente sopraffina. La cura Di Santo ha fatto bene e ridato motivazioni. Individualmente è una squadra che potrebbe ben figurare anche in D o in C2. Sono molto felice per questo risultato, in bocca al lupo e un grosso saluto agli indimenticabili tifosi di Vasto".



Nicola Fiore: "Sono contento per questa vittoria perchè Vasto merita categorie superiori. Spero che adesso possa tornare anche più gente allo stadio".



Hugo Ukah dalla Polonia: "Mi dispiace che le cose siano andate male per la Pro Vasto. È stato un club che mi ha aiutato a 20 anni ad entrare nel calcio professionistico e dato tanta esperienza. Tornerò un giorno a Vasto, la visterò ancora molto volentieri. Spero che dopo questo successo per la società e i tifosi vada tutto sempre per il meglio e che la Vastese possa salire di categoria ed attirare l'interesse di qualche importante investitore che la possa riportare tra i professionisti! Good Luck Vastese".

Tokio Nakai da Coblenza in Germania: “Ragazzi siete stati grandi, sono molto felice per il risultato che avete raggiunto, ci avete creduto fino alla fine e meritate questa gioia che avete dato anche alla città. Vasto è sempre nel mio cuore, non la dimentico mai. Non vi scordate che dietro di voi a seguirvi ci sono dei grandissimi tifosi e tanta gente che ama la Vastese per sempre, non solo a Vasto. In bocca al lupo per il vostro futuro, sperando che sia ancora ricco di tantissimi successi”.

Il capitano Christian Pablo Ferreyra da Buenos Aires: “Sono felice per questo successo, anche se l’Eccellenza continua ad essere una piccola categoria per una città come Vasto. Vi meritate molto ma molto di piu, piano piano torneremo grandi e spero potere in futuro di far parte di una Vastese nel calcio che conta davvero. Vi saluto tutti da Buenos Aires. Un abbraccio enorme a tutto lu Uast!!!”

Francesco Ambrosecchia: “Vasto è una grande piazza e ha una grande tifoseria che merita altri palcoscenici, sono felicissimo che abbia vinto il campionato. Sono molto legato a questa città è come se mi sentissi a casa e non si sa mai, un domani mi piacerebbe tornare a giocare con quella maglia. Auguro un grosso in bocca a lupo alla Vastese, anche perché la maggior parte sono tutti miei amici. Forza Vastese!”

Domenico Giacomarro: "E’ un risultato importante, faccio i complimenti a tutti, adesso speriamo che si continui su questa strada e che arrivino altri imprenditori per creare una società forte che possa riportare questa città dove merita. Io ci ho giocato e so quanto Vasto tenga al calcio, ha una grande tifoseria e spero possa tornare prima possibile nelle categorie che le competono”.



Ugo Sarracino: "Sono felice, ricordo sempre Vasto con immenso piacere, adesso le auguro il meglio, un futuro tra i professionisti in breve tempo, con una società sana e seria che possa fare bene, ma è importante il settore giovanile, Vasto ha un ampio bacino e può sfruttare al meglio i tanti ragazzi che ci sono da quelle parti. Non si potrà sempre vincere subito tutto, ci vuole anche pazienza, ma lavorando bene possono arrivare altri risultati importanti".

Vincenzo Aridità: "Mi fa molto piacere che la Vastese abbia raggiunto questo traguardo, non ho dimenticato una curva così bella e il calore dei vastesi. Sono molto contento e spero che tornerete prima possibile nei professionisti perché è lì che meritate di giocare. Un grande in bocca al lupo alla Vastese e a tutti i suoi meravigliosi tifosi”.

Fabio Nepa: "Vasto é e rimarrá una grande piazza che sicuramente merita categorie superiori. Essendo anche io molto legato a questi colori, sono felice di questa vittoria e faccio un grande in bocca a lupo a tutti per il futuro".



Maurizio Negri: "Ringrazio tutti i vastesi per la grandissima ospitalità che mi hanno offerto in quegli anni di intense emozioni, sono felice per questa promozione nel campionato di Eccellenza. Credo che la città di Vasto meriti altri palcoscenici però per arrivare a tutto ciò bisogna fare un programma a lunga scadenza, sia per la prima squadra, ma soprattutto investire nel settore giovanile cercando allenatori che insegnino calcio ai ragazzi. Non si deve pensare solo a vincere, ma a vincere attraverso il gioco e vi assicuro che non ci vuole molto. Spero che tutto questo si possa avverare e che possa tornare a Vasto per festeggiare il ritorno tra i professionisti".



Piero Scudieri: “Mi sento sempre onorato a parlare di Vasto. Sono stato benissimo, in un anno abbiamo vinto campionato e Scudetto, so che la città freme dalla voglia di tornare in grandi nei scenari che contano. Ho saputo che la squadra era fallita e che è dovuta ripartire dalla Promozione, ma sono felice che finalmente si possa festeggiare, dopo tanta amarezza, anche se è l'Eccellenza. Vasto merita ben altro, sono vicino a tutta la città ai tifosi e ai calciatori. Faccio un in bocca a lupo per il futuro, è sempre un piacere parlare della Pro Vasto e della Vastese!”

Francesco Nieto: "Sono rimasto molto legato a Vasto e alla squadra. E’ stata un’esperienza molto bella purtroppo conclusa non nella maniera migliore. Sono sempre un tifoso di questa squadra e sono contento della vittoria, sperando che ci sia una risalita fino alle categorie che la città di Vasto e la sua tifoseria meritano”.

Andrea Ciotti: "Ho partecipato a 3 anni di battaglie all'Aragona e non ho mai dimenticato la città e la gente di Vasto ed è per questo che esulto anche io per i risultati sportivi che la squadra ha raggiunto in questa stagione. Risultati che tutti meritano dopo le vicissitudini passate dopo il fallimento del 2010. Faccio i complimenti a tutta la squadra, in particolar modo ai compagni con cui ho giocato insieme proprio a Vasto e al mister, e mando a questa squadra un grande e sentito in bocca al lupo per il futuro con la speranza che Vasto torni ad affrontare le categorie calcistiche che merita”.

Adamo Digno: "E’ sempre un piacere parlare di Vasto, anche perchè ho passato i due anni più belli della mia carriera calcistica. Ho un ricordo indelebile e lo porterò sempre con me, come le persone che ho conosciuto, peccato solo per com'è finita, ancora oggi ogni tanto ci penso, ma ormai è storia passata, spero tanto che la Vastese riesca a vincere e ed essere protagonista anche in Eccellenza, anche se non è la categoria che le compete, ma è sempre bello vincere e festeggiare in una città come Vasto dove tra l'altro giocano i miei ex compagni di squadra Soria e Avantaggiato. Faccio a loro un grosso in bocca a lupo e sicuramente un arrivederci a presto agli amici di Vasto”.

Stefano Crisci: ”Per me questa squadra e questa città hanno significato tanto perché mi hanno lanciato nel calcio che conta e mi hanno permesso di diventare ciò che ero fino a qualche tempo fa. Nonostante qualche incomprensione con la società di allora, il calore della gente che c'è a Vasto l'ho visto davvero in poche parti d'Italia. Ho tanti amici che giocano nella Vastese, faccio loro i complimenti ed un grande in bocca al lupo per il futuro, sperando che sia solo la prima di una serie di soddisfazioni, lo meritano loro, i tifosi e in parte anche la città che ultimamente si è mostrata un po' fredda nei confronti della squadra. Comunque sempre forza Vastese”.

Lorenzo Cresta: "Vasto è stata un’esperienza bellissima che porto sempre nel cuore, una città e una tifoseria fantastica che meritano palcoscenici sportivi di alto livello. Forza Vastese!”

Carlo Gaeta: "Sono veramente contento di questa vittoria, rivedere una classifica, indipendentemente dalla categoria, con il nome Vastese in testa mi mette i brividi, siamo tornati! Ora mi auguro da tifoso e innamorato che questo sia solo l'inizio di una altra grande storia, adesso si faccia fronte comune e si lascino da parte altre situazioni che non c'entrano con il calcio, adesso andiamo avanti tutti insieme. Complimenti alla società e ai giocatori, grazie per quello che siete riusciti a fare perchè vincere non è mai facile, in nessuna categoria. Forza Vastese, ci vediamo alla festa!"

Marco Testa: "Vorrei con tutto il cuore che il calcio a Vasto possa tornare ai palcoscenici che merita. Gli anni di Vasto sono indimenticabili e sarò sempre un super tifoso della squadra che rappresenta la città, spero che con l'approdo in Eccellenza cominci la risalita verso i professionisti. In bocca a lupo e forza Vasto. Sono ancora giovane e magari il mio destino si avvicinerà ancora a questi gloriosi colori".

Georgian Bordeanu: "Complimenti di cuore alla squadra e a tutta la città di Vasto per la promozione in Eccellenza. Saluto tutto e auguro il meglio a questa grande squadra. Vincete anche l'Eccelenza il prossimo anno e anadate subito in Serie D. Un grande abbraccio a tutti".