"Il marciapiede amazzonico". Così lo chiama il lettore di ZonaLocale.it che ci ha inviato queste foto. Sono immagini di via Cardone, nella zona alta di Vasto.

"Ma i potenti del palazzo non girano mai per Vasto? Non escono mai? Non provano a fare quattro passi per le nostre vie? Com'è possibile che bisogna camminare in mezzo alla strada perchè il marciapiede(l'unico e non ancora completato) è occupato da vegetazione, aiuole, eccetera? E i disabili? Mamme e papà con i passeggini costretti a camminare in curva. Tra poco diventerà un problema anche per ciclomotori e automobili. Ho fatto alcune foto, ritraggono le aiuole di Via Luigi Cardone, vicino al centro commerciale Leclerc. Se una persona prova a camminare sul marciapiede, oltre a crearsi il largo tra le piante, deve stare anche attento ai buchi nascosti dall'aiuola stessa. E poi - conclude provocatoriamente G.D. - c'è chi dice che non c'è abbastanza verde a Vasto".