Un passo alla volta per risalire e tornare nel calcio che conta, vincere oggi vorrebbe dire promozione in Eccellenza matematica e anche se si tratta di un campionato regionale, distante dalla ribalta dei palcoscenici più prestigiosi ai quali Vasto è abituata, sarebbe un primo importante passo in avanti verso il ritorno nel calcio vero. Un avvicinamento a categorie più blasonate tanto ambite e delle quali la città ha dovuto fare a meno dal 2010 dopo la scomparsa della Pro Vasto.



La Vastese, in serie positiva da 10 giornate, ha svolto l'ultimo allenamento sabato mattina sul sintetico del centro sportivo San Gabriele, a Montesilvano infatti si gioca sull'erba artificale, proprio per questo motivo giovedì si è disputata un'amichevole sul sintetico di Montefalcone nel Sannio.



Il morale del gruppo è sembrato buono come al solito, la squadra attraversa un ottimo momento di forma e i risultati lo hanno dimostrato chiaramente, c'è grande convinzione nei propri mezzi e concentrazione, si vuole assolutamente evitare di sottovalutare l'avversario. Arbitra Giuseppe Zuffada di Sulmona, coadiuvato da Maiolini e Mancini di Avezzano. Una scelta che lascia qualche dubbio vista la pessima prova del direttore di gara in occasione della trasferta di Lauretum. All'andata la Vastese ha vinto 3-1 con doppietta di Aquino e rete di Di Laudo.



L'Acqua&Sapone è una rivale forte, allenata dal vastese Giuseppe Naccarella, in casa ha perso solo una volta, due settimane fa contro la Folgore Sambuceto, per tutta la stagione è rimasta nei piani alti della classifica e ha nel bomber Del Gallo uno degli elementi più pericolosi. Ai biancorossi mancano 2 punti per la promozione matematica, se non dovessero vincere oggi avranno l'opportunità di chiudere il discorso giovedì all'Aragona contro la Virtus Cupello alle 16.00, oppure domenica 28 ad Atessa contro la Val di Sangro alle 16.30. L'Acqua&Sapone non ha un compito facile nel prossimo turno, gioca infatti ad Ortona contro la Virtus, mentre il 28 ospita la Flacco Porto Pescara, in un turno che sulla carta sembra più agevole.

Nicola Di Santo di fare calcoli non ne vuole sentire parlare, come sempre giocherà per vincere. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo ci sono da risolvere alcuni dubbi, primo tra tutti quello relativo a Soria, autore di una tripletta nell'ultima gara, che è alle prese con un infortunio, ma è molto probabile che venga rischiato. Nel caso in cui non dovesse farcela in avanti con Aquino ci sarà Alberico. In porta come sempre andrà Cialdini, da decidere anche chi tra Ciarlariello, apparso in crescita nelle ultime partite e Triglione, sempre tra i migliori, affiancherà Irmici. Terzino sinistro dovrebbe essere Napolitano, a destra ballottaggio tra De Curtis e La Guardia, centrocampo con Luongo, Avantaggiato che rientra dopo il turno di squalifica, Di Vito e Mattia Di Santo, con Pantalone pronto nel caso in cui quest'ultimo non dovesse farcela.



Probabile formazione. Cialdini, De Curtis (La Guardia), Napolitano, Luongo, Irmici, Ciarlariello (Triglione), Di Santo (Pantalone), Avantaggiato, Aquino, Soria (Alberico), Di Vito.



I tifosi biancorossi fremono da giorni e si sono organizzati invitando la città a partecipare. L'appuntamento è alle 14.00 al terminal bus di via dei Conti Ricci.



Anche il vicepresidente Luigi Salvatorelli è carico: "Speriamo di vedere tanti vastesi a sostenere la nostra squadra domenica a Montesilvano, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare prendendo giocatori importanti e mantendendo il primo posto, siamo la Vastese e non dobbiamo temere nessuno, giocheremo per vincere e chiudere ogni discorso. Il futuro? Dal primo secondo dopo la matematica certezza della vittoria del campionato inizieremo a pensare a progettare il futuro, se dovessimo trovare un accordo favorevole per entrambi con il Vasto Marina andremo avanti insieme, gli incontri con loro ci sono stati e preoseguiranno, altrimenti ognuno per la sua strada e noi andremo avanti da soli".





Il programma della 32° giornata (15° di ritorno), ore 16.00. Acqua&Sapone-Vastese, Caldari-Penne, Lauretum-Flacco Porto Pescara, Sambuceto San Paolo-Tre Ville, Spal Lanciano-Virtus Ortona, Torrese-Amatori Passo Cordone, Val di Sangro-Folgore Sambuceto, Virtus Cupello-Moscufo, Vis Ripa-Castiglione Valfino

La classifica. Vastese 69, Acqua&Sapone 63, Virtus Cupello 58, Virtus Ortona 57, Torrese 53, Amatori Passo Cordone 52, Folgore Sambuceto 49, Lauretum e Sambuceto San Paolo 47, Castiglione Valfino 46, Val di Sangro e Vis Ripa 44, Moscufo 43, Penne 38, Tre Ville 28, Flacco Porto Pescara 24, Spal Lanciano 19, Caldari 0

Il prossimo turno, 33° giornata (16° di ritorno), giovedì 25 aprile ore 16.00. Amatori Passo Cordone-Penne, Caldari-Castiglione Valfino, Flacco Porto Pescara-Val di Sangro, Folgore Sambuceto-Sambuceto San Paolo, Moscufo-Vis Ripa, Spal Lanciano-Lauretum, Tre Ville-Torrese, Vastese-Virtus Cupello, Virtus Ortona-Acqua&Sapone