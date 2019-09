Strombazzando, il pullman della Vastese risale corso Garibaldi e si ferma davanti alla chiesa dell'Addolorata. Sorrisi, foto, cori e un brindisi: in piazza Rossetti l'abbraccio dei tifosi alla squadra che ha appena vinto il campionato di Promozione con due giornate d'anticipo. La matematica certezza della promozione in Eccellenza arriva nella partita più difficile, quella contro la vice capolista Acqua & Sapone Montesilvano. Già dopo 20 minuti, sul 2-0 per i biancorossi, il big match si è trasformato in una marcia trionfale. Il 7-0 finale allunga a 9 punti il divario tra la Vastese e la prima inseguitrice, un distacco ormai incolmabile.

Brindisi al Bar in Piazza per la squadra con il presidente Giorgio Di Domenico, il vice presidente Luigi Salvatorelli, il consigliere regionale Antonio Prospero e il sindaco, Luciano Lapenna. Il 25 aprile alle 16.00, la partita casalinga col Cupello sarà il giorno della festa allo stadio Aragona.

Il gruppo ultras Aragonesi dedica la vittoria di questo campionato a Sebastiano, grande amico e grande tifoso.