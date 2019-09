Significativo riconoscimento per il concittadino vastese Vinicio Zappacosta da parte della prestigiosa Fondazione Mario Luzi. L’associazione culturale fondata dal grande poeta, scomparso nel 2005, già nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Ciampi, svolge opera di promozione, a livello nazionale e internazionale, della cultura e della poesia, in favore degli autori già affermati, emergenti ed esordienti e si avvale dell’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica.



La fondazione ha selezionato e inserito nella raccolta antologica di poesie, riservata agli autori esordienti, pubblicata in questi giorni, la lirica intitolata “Genesi”, che segna l’esordio di Zappacosta in campo letterario. Essa, con tono solenne e intenso, rivisita il libro primo della Bibbia, rimarcando enfaticamente la maestosità dell’opera creatrice di Dio, l’inarrivabile sentimento di amore che informa di sé la bellezza del Creato e la purezza del rapporto di figliolanza che lega Adamo al suo Creatore.



Vinicio Zappacosta è nato a Vasto il 3 aprile 1965 e risiede nella nostra città. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza e, dal 1992, svolge funzione di cancelliere nell’Ufficio del giudice di Pace di Vasto. E’ sposato, con due figli. Appassionato della cultura classica, esordisce, come autore, con questa poesia. Complimenti vivissimi e ad maiora.