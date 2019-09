Quarto pareggio consecutivo in campionato per l’U.S. San Salvo. I ragazzi di Precali sprecano l’ennesima occasione di rimanere agganciati al Giulianova ed ora, per centrare i play-off, oltre a vincere domenica bisogna sperare in un passo falso dei giallorossi a Casalincontrada. Giornata soleggiata al “Bucci” con una buona cornice di pubblico. Le due squadre scendono in campo accompagnate dai bambini della scuola calcio sansalvese.

La prima azione degna di nota arriva al 10’ minuto ed è di marca locale: Cappelletti si libera bene dell’avversario e serve Stango che tira di poco a lato. Al 28’ è ancora Stango con una bellissima rovesciata a strappare gli applausi dei presenti. Al vero primo affondo il Casalincontrada passa in vantaggio grazie a un bel colpo di testa di D’Orazio. Il San Salvo reagisce subito e, dopo 6 minuti, perviene al pareggio con Sabella che di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, batte Esposito. Sul finale del primo tempo si scaldano gli animi in campo e in tribuna ma la situazione torna subito in normalità. Nella ripresa sono i ragazzi di Precali ad imporre il ritmo con Antenucci rimasto quasi inoperoso. Al 10’ il bomber Marinelli si libera bene in area ma, al momento della conclusione, viene anticipato dalla difesa ospite. Sempre Marinelli al 20’ realizza una rete di testa ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Alla mezz’ora è Torres a sfiorare il raddoppio, ma il tiro ravvicinato finisce alto.



I locali spingono sull’acceleratore e al 35’ è Veron a sfiorare la rete di testa ma il giovane Esposito respinge la sfera. Cinque minuti dopo ancora un bravissimo Esposito si salva in angolo su Marinelli. Dagli sviluppi dell’angolo la muraglia rossoblù trema con la palla che viene salvata in mischia sulla linea. Al 43’ Pasquini commette un bruttissimo fallo a centrocampo colpendo, con il piede, la testa di un giocatore sansalvese. Gli animi si accendono in campo e, dopo qualche contatto fisico, il direttore di gara espelle il tecnico ospite Ronci e dalla panchina biancazzurra il difensore Felice, sostituito poco prima, ma non sanziona con un cartellino il gioco pericoloso di Pasquini. Nell’ultimo minuto di recupero uno straordinario Esposito toglie dal set un tiro di Ciurlia tra la disperazione dei tifosi biancazzurri. Al triplice fischio ancora scintille in campo tra le due squadre.



SAN SALVO: Antenucci, Felice (36’st Izzi), Alberico, Spagnuolo, Sabella, Ciurlia, Cappelletti (15’st Torres), Veron (41’st Farina), Marinelli, Stango, Di Pietro. A disposizione: Raspa, Benedetto, Ferrante, De Vitis. Allenatore: Gianpietro Precali

CASALINCONTRADA: Esposito, Montanaro (35’st Carosella), De Luca, Di Camillo, Chiavaroli, Campagna, Spadaccini, Beniamino, Pendenza (41’ st Pasquini), Bordoni, D’Orazio. A disposizione: Toracchio, Canale, Fedele, Buffone, Mancini. Allenatore: Donato Ronci

Arbitro: Marco Carosi di Teramo (Pennese e Pantalone di Pescara)

Reti: 31’pt D’Orazio (Casalincontrada), 37’pt Sabella (San Salvo)

Ammoniti: Spagnuolo e Sabella (San Salvo), Montanaro (Casalincontrada)

Espulsi: Felice (San Salvo), Ronci (allenatore Casalincontrada)

Luca Di Sciascio