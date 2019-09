Dopo le brillanti prestazioni agli assoluti di nuoto di Riccione, Giulia De Ascentis e il Circolo Canottieri Aniene, società per cui è tesserata, conquistano anche la finale del Campionato a squadre di serie A - Coppa Caduti di Brema, che si è svolta presso il centro federale di Verona in vasca da 25 metri. L'Aniene ha ottenuto il primo posto sia nella classifica maschile che in quella femminile, con la De Ascentis che ha contribuito in maniera sostanziosa ad ottenere la vittoria. La società romana centra la vittoria ininterrottamente dal 2009 in campo maschile e dal 2010 in quello femminile.

Nelle gare individuali Giulia De Ascentis è scesa in vasca per disputare i 200 e i 400 misti. "Poichè ogni squadra deve essere presente in ogni specialità - spiega la portavoce Laura Rinaldi - l'Aniene ha preferito far gareggiare la Scarcella nella rana, mentre la De Ascentis è stata schierata nei misti, dove sta ottenendo discreti risultati, nonostante non sia la sua specialità". La nuotatrice vastese ha risposto alla grande, con un testa a testa con Luisa Trombetta (Rarinantes Torino) nei 200 misti. Alla fine è stata l'atleta torinese a vincere con soli 2 centesimi di vantaggio sulla De Ascentis.

Nel pomeriggio l'atleta dell'Aniene si è difesa nei 400 misti, ottenendo il quinto posto, ma ha poi brillato nella staffetta mista, nonostante avesse da poco terminato l'altra gara. Nella 4x100 ha nuotato la seconda frazione a rana, con il tempo di 1'07''50, entrando in vasca dopo la dorsista Elena Gemo e prima di Elena Di Liddo, che ha nuotato la farfalla e di Federica Pellegrini, che ha fermato il cronometro sul 3'57''41, valido per la vittoria e per il nuovo record a squadre.

La classifica finale ha visto l'Aniene vincere la competizione femminile con 134 punti, seguita dal Team Lombardia, con 106 punti e Aquasport Rane Rosse, con 78,50. Nel maschile ancora la vittoria dell'Aniene, con 117 punti, seguita da Team Lombardia a 106 e da Larus con 90.