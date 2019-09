Ogni tanto lo si vede spuntare in piazza Rossetti, con il suo cappello, i suoi pennelli e i suoi colori. Dall'Olanda all'Abruzzo, perchè il figlio ha una casa a Torino di Sangro e quando può viene da queste parti. Hans Osendarp, pittore e maestro d'arte olandese, già l'anno scorso era stato protagonista con una sua mostra personale presso lo showroom PhotoGrafia, in Via Bebbia.

Anche ieri mattina, posizionato il suo sgabello, ha iniziato a dipingere lasciandosi ispirare dalle bellezze della città. "Sono venuto, come accade spesso, a Torino di Sangro. E quando sono lì vengo sempre a Vasto, che è una bella fonte di ispirazione". Ieri, posizionatosi sotto i portici degli ex palazzi scolastici, ha dipinto con gli acquerelli la Torre di Bassano. "Alla fine, per un disegno come questo (dice mostrandoci il disegno), ci vogliono 7 ore di lavoro".

Hans Osendarp dipinge dal 1985 e in Olanda svolge anche l'attività di mastro d'arte. Infatti tiene anche corsi di pittura e ceramica nel suo studio. D'estate organizza i corsi specialmente all'aperto. All'attivo ha anche mostre in Olanda, Belgio e Germania. Nelle sue opere dedicate a Vasto ha riportaro gli angoli più caratteristici della città. "Ora tornerò in Olanda -dice Hans-, ma l'anno prossimo tornerò per un lungo periodo". E sicuramente non mancherà di lasciarsi ispirare dalla città per i suoi acquerelli.