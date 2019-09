Con una doppietta di Bruno Fonseca il Vasto Marina vince in casa all'Aragona contro il Civitella Riveto e ad una giornata dal termine chiude la pratica salvezza arrivando a quota 44 punti.



La squadra di Antonaci giocherà in Eccellenza anche in prossimo anno, un risultato importantissimo per una squadra che ad un certo punto della stagione sembrava spacciata.

Domani alle 15.30 la formazione Juniores gioca al campo sportivo di Vasto Marina l'ultima partita di campionato Juniores d'Elite contro la capolista Casalincontrada distante un solo punto, in caso di vittoria i vastesi vinceranno il torneo per il secondo anno consecutivo.