E' una marcia inarrestabile quella della BCC San Gabriele Volley nel girone dei playout di serie C. Le vastesi hanno ottenuto sul difficile campo di Montesilvano la quinta vittoria consecutive da quando sono iniziate le gare per ottenere la salvezza in serie C. Una bella partita, quella disputata dalle vastesi, forse la migliore gara fuori casa della stagione, con un perentorio 3-0 rifilato alle avversarie. I parziali dei set, 25-15/25-12/25-19, la dicono tutta su come sia andato il match.

"Una buonissima prestazione - ha commentato il tecnico Marcovecchio a fine partita-, in cui finalmente abbiamo ridotto al minimo gli errori, abbiamo giocato molto bene in difesa lasciando poco spazio alle attaccanti del Montesilvano". Questa sfida era l'ultima del girone d'andata dei playout. A Mariani e compagne serviranno 4-5 punti per ottenere il primo posto che garantisce la salvezza. Un obiettivo ampiamente alla portata delle vastesi, che in questa seconda parte di stagione stanno mostrando evidenti progressi. Un bagaglio di esperienza che tornerà certamente utile nella prossima stagione.

Si ripartirà il 30 aprile sul difficile campo di Termoli, battuto all'andata. In queste settimane sarà impegnata anche l'under 16 allenata da Caterina De Marinis. Il 25 aprile Di Tizio e compagne disputeranno il turno interprovinciale contro il Giulianova. In caso di vittoria saranno impegnate nella finale regionale a Pratola Peligna.