Importante vittoria esterna della BCC Vasto Basket nella penultima giornata del campionato di serie C. I biancorossi conservano il secondo posto in classifica, alle spalle del Molfetta neopromosso. Ora resta un'ultima giornata della regular season prima dell'inizio dei playoff che sanciranno la seconda promozione in DNB. Il secondo porto è ormai una certezza e ora la BCC Vasto Basket aspetta di conoscere la sua avversaria nei quarti di finale dei playoff. Potrebbe, con tutta probabilità, essere il Lanciano.

Ierbs e compagni a Bareltta hanno disputato un'ottima gara, riuscendo a condurre sin dalle prime battute, e finendo con il punteggio di 81-64. Già nel primo quarto, con il parziale di 25-8, i biancorossi hanno dimostrato di credere fortemente nella vittoria. Poi, nella seconda fase del match i pugliesi sono riusciti a ricucire in parte allo svantaggio.

Per lunghi tratti si è giocato al limite, con tanti falli da una parte e dall'altra. Ad uscire per 5 falli sono stati Giambrotta del Barletta e Di Tizio e Sergio della BCC Vasto Basket. In evidenza, come nella scorsa gara, Silvio Marinaro e Matteo Marinelli. Quest'ultimo, nelle fasi finali del match, ha ricevuto anche un colpo al mento, fortunatamente senza conseguenze.

La prestazione degli uomini di coach Di Salvatore è confortante in vista dei playoff. Saranno gare intense in cui i vastesi cercheranno di compiere il doppio salto di categoria in due anni. Prima, però, ci sarà la sfida casalinga con la Pallacanestro Benevento, domenica prossima alle 18 al PalaBCC.