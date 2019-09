Non va oltre il decimo posto Andrea Iannone nel Gran Premio delle Americhe, seconda prova del Motomondiale. Il pilota vastese, che partiva dalla tredicesima posizione in griglia di partenza, è riuscito a recuperare 3 posizioni, conquistando altri 6 punti in classifica iridata. Il circuito di Austin ha visto trionfare l'esordiente Marc Marquez. Alle sue spalle Dani Pedrosa, con Jorge Lorenzo a completare il podio.

Per alcuni giri Iannone era riuscito a scavalcare Hayden, girando in nona posizione. Poi si è attestato al decimo posto, tagliando il traguardo a 42 secondi di distacco dallo spagnolo, esordiente come lui in Moto Gp. Il motomondiale per la terza gara sbarcherà a Jerez de La Frontera, in Spagna, dove i piloti sono stati impegnati già nei test di preparazione della stagione.