Una giornata all'insegna della terra e dell'educazione ambientale. L'iniziativa nazionale di Legambiente, Orti in festa-il verde ca in città, ha coinvolto gli alunni della scuola paritaria Madonna dell'Asilo di Vasto. Dopo le attività di preparazione, ieri mattina i bambini si sono divertiti non poco alle prese con le piantine da mettere a dimora negli spazi attorno all'edificio in via Madonna dell'Asilo. Prima, però, hanno rallegrato la giornata con canti, balli, poesie, che avevano come tema l'ambiente e la cultura dell'orto, con tutte le proprietà di frutta e ortaggi, realizzati con la supervisione degli insegnanti.

L'iniziativa di quest'anno di Legambiente, come ha spiegato la presidente della sezione vastese Fausta Nucciarone, vuol far riscoprire l'importanza degli orti urbani. "Anche nelle città più urbanizzate uno spazio verde può diventare un'importante risorsa", ha spiegato la Nucciarone. Poi, insieme ad insegnanti e genitori, i bambini si sono recati nello spazio destinato all'orto. Prima, però, il presidente della cooperativa che gestisce la scuola, Massimiliano Melchiorre, ha ricevuto in modo simbolico un kit per la realizzazione degli orti sui balconi e nei piccoli spazi. Un modo per sensibilizzare anche i genitori all'iniziativa di Legambiente per la tutela del verde urbano.

Dopo aver piantato uno spaventapasseri realizzato dalle diverse classi, i bambini si sono cimentati con le piantine degli ortaggi. Con molta attenzione hanno realizzato i buchi nel terreno e sistemato le piante. Ora, insieme agli insegnanti, continueranno a coltivarli in attesa di vedere i primi frutti del loro lavoro. Un tempo le suore Figlie della Croce gestivano un loro orto nel parco della sruttura. Questa iniziativa di Legambiente, oltre a farli avvicinare ad una tematica molto importante, ha permesso loro di far tornare in vita una tradizione del luogo dove studiano e giocano.