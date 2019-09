L'Incoronata Calcio Vasto affronta domenica in casa, alle 16.00 al campo sportivo Ezio Pepe dei Salesiani, il Torrebruna nell'ultima partita del campionato di Seconda Categoria girone H, la squadra neopromossa, allenata da Roberto Budano, è a quota 29 punti, vicinissima alla salvezza, obiettivo dichiarato di inzio stagione. Gli ospiti hanno due punti in più, la missione sembra possibile, il mister ci crede e giocherà all'attacco per vincere.

Questa partita per voi vale la salvezza, come la affronterete?

Una partita che al termine dei 90 minuti darà il verdetto al nostro campionato, noi giocheremo più che mai all'attacco con l'obiettivo di vincere senza pensare ai risultati degli altri campi.



All'inizio della stagione avresti pronosticato di disputare un campionato del genere?

Ad agosto sapevo che saremmo partiti per una dura lotta salvezza, ma tranne che nelle ultime giornate, è stato un campionato abbastanza equilibrato, con una classifica molto corta dove fino fino ad un mese fa sarebbe potuto succedere di tutto.



Cosa ti è piaciuto di più e cosa meno di questo campionato?

Mi è piaciuto molto poter combattere contro diverse squadre militanti da anni in queste categorie, ben organizzate e con budget economici importanti. Cosa non mi è piaciuto? Diciamo niente, forse è meglio dire dispiaciuto per diversi risultati negativi arrivati immeritatamente. La classifica con noi è stata molto severa.



Quali sono i tuoi progetti futuri?

Il mio futuro sicuramente sarà con la mia seconda famiglia cioè l'Incoronata Calcio e se domenica al termine degli ultimi 90 minuti le cose andranno come devono andare ad agosto ripartiremo con un anno di esperienza alle spalle e con ambizioni che andranno sicuramente in crescendo.