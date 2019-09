A San Salvo si pensa già alla prossima stagione estiva (che non è poi tanto lontana). E così, dopo il grande successo della prima edizione di Nottambula, la notte bianca di San Salvo, gli organizzatori si sono messi subito al lavoro per allestire una seconda edizione che possa richiamare ancora più partecipanti. In prima linea in questo comitato organizzatore ci sono le associazioni In Festa e New Generation, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e della Pro Loco di San Salvo.

L'appuntamento da segnare in calendario è per il 17 agosto, quando il centro di San Salvo sarà vivo dal tramonto all'alba con arte, musica e spettacolo. "Dopo gli ottimi riscontri dello scorso anno - hanno spiegato gli organizzatori - ci siamo messi subito al lavoro, per allestire una manifestazione ancora più importante. Nel 2012 le presenze stimate sono state 15mila, quest'anno puntiamo ad avere molte più persone". Padrino di Nottambula sarà l'attore Enzo Salvi, celebre attore comico.

Tante le novità già inserite nel calendario. "Avremo la diretta di Radio Delta 1 per raccontare quello che accadrà. L'apertura di Nottambula sarà affidata ai ragazzi dell'Orchestra della Scuola Media Salvo d'Acquisto. Poi ci sarà una sorta di circo itinerante, con acrobati, mangiafuoco, equilibristi e tanto altro. Due i mercatini, curati dalla Pro Loco. Il primo è L'arte del saper fare, l'altro è il Mercatino buongustaio, che vedrà la partecipazione di altre Pro Loco del territorio".

A rendere la nottata dolce ci sarà una torta da record. "Grazie alla pasticerria Capriccio e a 10 pasticceri abruzzesi verrà realizzata per tutto il pomeriggio una torta da 4 quintali, che verrà montata dal vivo in piazza. Poi alle 3 ci sarà il simbolico taglio per festeggiare tutti insieme e verrà distribuita gratuitamente a tutti".

Il budget stimato è di circa 28mila euro. "L'amminsitrazione comunale darà un suo contributo, oltre a fornire assistenza logistica e tecnica per tutte le necessità. E' molto importante aver trovato degli sponsor che hanno deciso di contribuire a Nottambula. Per questo vogliamo ringraziare Cosmo Gomme, main sponsor dell'evento, Pasquarelli auto, Metamer e Spaceland".

E' Nicola Minicucci, titolare della Cosmo Gomme e presidente dell'U.S. San Salvo, a spiegare il perchè del sostegno a questa iniziativa. "Abbiamo visto gli ottimi risultati ottenuti da questi giovani lo scorso anno. E crediamo anche noi in manifestazioni come Nottambula. Siamo a San Salvo da 4 anni e ci sembrava l'occasione giusta per rinsaldare il legame con il territorio".

Migliorati anche gli aspetti logistici. "Avremo un servizio navetta con 4 mezzi impegnati dalle 19 all'alba. Due faranno la spola tra San Salvo e la marina. Uno partirà da Vasto Marina (zona Istituto San Francesco) ed un'altro da Marina di Montenero. Questo per rendere facile l'arrivo di persone da fuori e dei turisti". Il sito web di Nottambula (clicca qui) è già online e raccoglierà gli appuntamenti, dando anche spazio alle strutture ricettive che creeranno pacchetti ad hoc per la notte bianca. Ci sarà anche una lotteria, che vedrà coinvolte tutte le attività commerciali che hanno aderito alla manifestazione.

A dare la benedizione dell'amministrazione comunale a questa presentazione c'erano anche il vicesindaco Angiolino Chiacchia e il consigliere regionale e comunale Nicola Argirò. "L'anno scorso Nottambula è stata il fiore all'occhiello di una stagione estiva fatta con appena 30mila euro e che ha dato ottimi risultati, se pensiamo che a Vasto hanno speso 10 volte tanto ma poi i giovani venivano sul nostro litorale - ha commentato Argirò-. L'amministrazione vuole contribuire non con i nomi eclatanti, ma supportando le nostre associazioni che si impegnano tanto per la città. Sono sicuro che i numeri dello scorso anno saranno incrementati".