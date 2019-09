Sarà pesante al termine di questa giornata il bilancio degli incendi nel Vastese. "Sono tutti roghi di sterpaglie", spiegano i vigili del fuoco del Comando provinciale di Chieti mentre i loro colleghi di Vasto sono impegnati su tutti i fronti delle fiamme.

La situazione più critica, con un ampio rogo da circoscrivere, si registra nell'Alto Vastese, tra Torrebruna e San Giovanni Lipioni, dove i pompieri hanno chiesto e ottenuto l'arrivo di un canadair che ha compiuto diversi viaggi per prelevare acqua marina e scaricarla sui focolai piuttosto estesi.

Due colonne di fumo sono visibili anche a Cupello. Non sono gli unici roghi: "Al momento - dicono alle 15,30 gli addetti della centrale operativa - non siamo in grado di tracciare un quadro completo della situazione, ma ci sono diversi incendi in atto".