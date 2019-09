Partirà dalla 13esima casella Andrea Iannone nel Gran Premio delle Americhe, seconda prova del motomondiale 2013. Il pilota vastese in sella alla Ducati del team Pramac non è riuscito a ripetere quanto fatto nell'esordio in Qatar, quando nel Q1 aveva staccato il secondo tempo che gli aveva permesso di giocarsi le prime posizioni nel Q2. Iannone, con il terzo tempo alle spalle di Espargaro e Smith, ha ottenuto la 13esima posizione in griglia.

Il circuito texano è una novità assoluta nel calendario della MotoGp. Iannone aveva quindi dovuto cercare i migliori settaggi per la sua Ducati, trovandosi in difficoltà vista la particolarità del tracciato. Nella gara di domani, facendo anche tesoro di quanto appreso durante le prove e le qualifiche, cercherà di migliorare la sua posizione sin dalla partenza.

"Mi rammarica molto non essere rientrato nelle Q1 - ha commentato Iannone al termine delle prove -. Diciamo che sarebbe stato importante riuscire in questo passaggio,un turno di prove in più sarebbe stato fondamentale per continuare a progredire. Mi rasserena però il fatto che a ogni mio rientro in pista riuscivo a migliorarmi giro dopo giro.Questa è l ' unica nota positiva della giornata e anche se non è abbastanza perché siamo ancora distanti dalle prime posizioni mi lascia sperare bene per la giornata di domani. Voglio aver fiducia nel fatto che domani potrò migliorarmi e casomai riuscire ad avvicinarmi alla parte alta della classifica".

L'ordine di partenza: Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Crutchclow, Bradl, Dovizioso, Bautista, Rossi, Espargaro, Hayden, Smith, Spies, Iannone, De Puniet, Barbera, Hernandez, Laverty, Edwards, Corti, Petrucci, Aoyama, Staring, Pesek, Young, Abraham.