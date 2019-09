Il nome di Vasto "scritto" con le auto d'epoca, la data composta con le moto. E poi una foto che verrà scattata dal cielo e resterà negli annali della città. Il tradizionale raduno delle auto d'epoca, che si svolge ogni anno il 25 aprile, sarà organizzato in una formula "speciale", grazie alla collaborazione tra l'associazione Vasto Veicoli Storici e Asso Volo Vasto. Sono stati i due presidenti, Massimo Leone e Luigi Ciancaglini, ad illustrare il programma della giornata.

"Con l'appuntamento del 25 aprile diamo il via al calendario delle nostre manifestazioni - ha spiegato Leone, neopresidente di Vasto Veicoli Storici-. Quest'anno abbiamo pensato ad una formula diversa rispetto al solito. Ci raduneremo qui al Campo Volo e con le 30 auto partecipanti al raduno formeremo la scritta Vasto. Le circa 20 moto comporranno invece la data. Poi gli aerei si alzeranno in volo per scattare la foto ricordo che verrà consegnata ai partecipanti e all'amministrazione comunale. Sarà un evento davvero speciale".

Dopo questo momento i soci dei due sodalizi si scambieranno i mezzi. I piloti di arei potranno fare un giro con le auto d'epoca, con un percorso che attraverserà il centro storico e il lungomare, mentre gli automobilisti potranno effettuare dei voli assieme agli aviatori vastesi. "Abbiamo aderito con entusiasmo a questa proposta - ha spiegato Luigi Ciancaglini, presidente di Volo Vasto -, portando avanti una collaborazione che era già iniziata con la realizzazione di un calendario. Le nostre attività proseguiranno poi domenica, con l'inaugurazione ufficiale della rinata sezione dell'Associazione Arma Aeronautica di Vasto".

La giornata del 25 aprile, in cui i visitatori potranno ammirare da vicino i bolidi dei partecipanti al raduno, proseguirà poi con un pranzo e con le premiazioni. Saranno i piloti di Volo Vasto ad eleggere la vettura più bella.