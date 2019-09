La FIAB Vasto Pedala ti invita il 21 aprile 2013 alla 4° Domenica in Bicicletta. Partenza ore 8.30 di fronte il Teatro Rossetti rientro per le 12.30.

Affronteremo il tracciato extracittadino denominato Corto Circuito Ciclo Pedonale derivante dal progetto europeo di scambio ORA Sustainable Living, iniziativa promossa nel 2010 dall’ARCI di Vasto in collaborazione con la Comunità Europea e il Comune di Vasto.

NOTIZIE IMPORTANTI: Distanza: 32 km Tipo di percorso: asfalto e strada sterrata (necessaria bici adatta). Tempo necessario: 2,5 - 3,5 h. Il percorso è indicato per tutti i moderatamente allenati e per i ragazzi superiori a 15 anni.

Durante la passeggiata ciclo-ecologista, verrà offerto un breve rinfresco nella Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci. Si garantisce la presenza di tre officine mobili per dare assistenza tecnica ai partecipanti. Rigraziamo la Protezione Civile, la Riserva Naturale di Punta Aderci e l’ass. Amici di Punta Aderci per il supporto logistico. In caso di maltempo la passeggiata verrà rinviata

Per info e contatti:

Alberto (338.9675721) e Roberto (339.5368352)

www.facebook.com/vastopedala

vastopedala.wordpress.com