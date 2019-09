Si è visto sbucare un pallone per strada e, nel tentativo di evitarlo, è caduto dalla moto facendosi male. E' stato trasportato in ospedale con una sospetta frattura a una gamba M.C., il motociclista ferito in un incidente stradale avvenuto attorno alle 14,45 in via del Porto, nella zona settentrionale di Vasto.

L'uomo stava percorrendo la corsia che porta al centro di Vasto, quando sull'asfalto ha visto un pallone sfuggito a qualche ragazzino che stava giocando fuori dalla carreggiata. M.C. ha perso l'equilibrio ed è rimasto vittima di una brutta caduta.

Una pattuglia della polizia municipale e un'ambulanza della Providenza soccorso hanno raggiunto il punto in cui l'uomo era rimasto a terra. I sanitari hanno caricato il ferito sull'ambulanza e lo hanno trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina.