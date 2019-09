"Diciamo no alla riduzione degli assessorati. Non è una questione di spending review, di risparmio: il sindaco e gli assessori, tutti insieme, costano alla collettività quanto il segretario generale del Comune. Sommando, in particolare, gli stipendi mensili di tutti gli assessori, si può facilmente verificare che costano come un solo dirigente municipale". Antonio Del Casale, segretario del Partito democratico di Vasto, parlando a ZonaLocale si dice contrario alla richiesta dei socialisti, che vogliono ridurre il numero degli assessori, oltre a chiedere al sindaco, Luciano Lapenna, l'azzeramento dell'attuale Giunta municipale.

Del Casale però precisa che "il Partito socialista a Vasto è una forza politica importante ed è normale che rivendichi un giusto riconoscimento, anche in considerazione del fatto che altre forze politiche hanno perso consistenza rispetto al 2011".

Ma le differenze rimangono perché "non siamo convinti che la soluzione del problema sia l'azzeramento totale della Giunta e la formazione di una nuova compagine amministrativa. Ma non vogliamo neanche che rimanga tutto così com'è. Alla riunione ho presentato il cronoprogramma del Pd sulle cose da fare per la città. Sulla base di questo cronoprogramma, verificheremo di volta in volta col sindaco e con gli assessori gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere. Le priorità sono: lungomare Cordella, viabilità nelle zone periferiche e rotatorie, programmazione della stagione estiva, piano di gestione delle aree protette (dune di Vasto Marina e riserva di Punta Aderci), videosorveglianza, Piano spiaggia, Piano chioschi e il Patto per il territorio".