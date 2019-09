Sarà presente questa sera a Vasto Isabella Borghese, autrice del libro "Dalla sua parte". Presenterà il suo libro alle ore 19, presso la Drogheria Buonconsiglio, in via Buonconsiglio. Sarà l'occasione per poter incontrare la giovane scrittrice italiana e dialogare con lei su questo libro e sui suoi altri lavori. L'evento è organizzato dall'associazione culturare Sideshow.

Isabella Borghese, romana, è giornalista e lavora come ufficio stampa. Collabora con Controlacrisi.org, dove è responsabile della rubrica “Libri & Conflitti”. È autrice di “Sovvertire il diluvio” (18.30 ed.) e del reportage “Da ex fabbrica occupata a città multietnica”. Con il romanzo “Dalla sua parte”, ed. Ensemble, 2013, approda alla narrativa con una storia accattivante e malinconica, di forte impatto e dai connotati psicologici.

Francesca, la protagonista, vive un momento di passaggio nella sua vita: la depressione del padre, alcolista e bipolare, l’ ha portata per tutti gli anni da quando era una bambina a vedere il mondo con gli occhi del dubbio, della paura, dell’incapacità di amare per il timore di soffrire e far soffrire. La storia si dipana tra il 24 e il 25 di dicembre, Natale dunque, la festa più amata, e anche la più controversa, simbolo di allegria e convivialità per la maggior parte delle persone, ma che per Francesca, invece, diventano i giorni dello scacco esistenziale, e della possibilità di un riscatto, di una vita nuova.