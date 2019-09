L'Acqua&Sapone di Giuseppe Naccarella, già qualificata per i play off, domenica in casa contro la Vastese ha l'opportunità di ridurre la distanza dal vertice, attualmente di 6 lunghezze, e puntare ancora al primo posto, ma i punti servono anche per mantenere il distacco dalla quinta e passare direttamente alla finale senza disputare il turno precedente. Il destino ha voluto che tra i biancorossi e l'Eccellenza ci sia di mezzo proprio un vastese e un grande ex che ha alle spalle 114 presenze e 3 gol in 7 stagioni (1988/89-1994/95) con la maglia della squadra della sua città.

Mister che partita sarà?

In questo momento siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto, domenica abbiamo raggiunto la matematica certezza di disputare i play off. Siamo consapevoli che la Vastese il campionato lo ha già vinto, non è una questione di aritmetica, il discorso è chiuso, però noi ci metteremo il massimo impegno come sempre perché abbiamo ancora bisogno di punti. Se dovessimo mantenere il distacco di 10 punti dalla quinta andremmo direttamente in finale, senza disputare la semifinale, questo per noi è molto importante. Inoltre scendiamo in campo per il prestigio, per toglierci eventualmente qualche soddisfazione e per coronare con un risultato che sarebbe eccezionale una grande annata, pur essendo consapevoli delle nostre capacità siamo altrettanto consci che sarà durissima, la Vastese è un’armata che si trova meritatamente in vetta.



A inizio stagione ti saresti mai aspettato di giocartela contro la Vastese da seconda a due giornate dal termine?

Sarei bugiardo se dicessi di no, noi volevamo dare il massimo, certo non pensavo che per questa squadra il massimo fosse il secondo posto, ma ho sempre avuto totale fiducia in questi ragazzi, alcuni sono con me da tre anni, altri sono arrivati dopo, ma tutti mi supportano al meglio. Quando le cose si fanno bene il lavoro porta sempre dei frutti, è stata una stagione importante e sono stati bravi a guadagnarsi tutto questo. E’ la prima volta nella storia che il nostro club disputa i play off per l'Eccellenza.



E in Eccellenza ci volete andare anche voi.

Puntiamo ad arrivare fino in fondo, ci crediamo, non ci andiamo per fare la comparsa, ce la giochiamo con tutti. Il problema è come ci si arriva, si gioca a maggio, speriamo di essere al massimo della forma.



Qualche amico tifoso da Vasto si è già fatto sentire?

No, sanno che come sempre darò il massimo per vincere, poi ovviamente sarei felicissimo se la squadra della mia città vincesse il campionato, sono ancora molto legato a quei colori, ma sono l’allenatore dell’Acqua&Sapone e mi comporterò come tale, facendo di tutto per conquistare i tre punti. Se poi vincerà la Vastese le faremo i complimenti e noi accetteremo il risultato del campo perchè vorrà dire che lo abbiamo meritato.



Come giudichi il lavoro di mister Di Santo?

Ha sempre avuto grande esperienza e capacità, conosce alla perfezione queste categorie, ma non vuol dire che non possa fare bene anche più in alto. E’ riuscito a trovare la soluzione, non tattica, ma mentale, ha fatto capire ai suoi giocatori come dovevano calarsi in questa categoria, adesso affrontano le partite con il giusto atteggiamento. La qualità della squadra non si discute, è piena di giocatori di categorie superiori, ma lui ha saputo fargli capire con quale mentalità affrontare queste gare, è riuscito in qualcosa che ai suoi predecessori non era riuscito. Fermo restando che se la Vastese è in testa è anche merito di Baiocco e Vecchiotti che restano due grandissimi allenatori, non a caso erano al vertice anche quando c’erano loro.



Dove sarà il tuo futuro?

Non mi pongo il problema, nel calcio non esiste la certezza che se fai i play off con una squadra che doveva salvarsi l’anno successivo ti cerca una società di categoria superiore e viceversa quando vai male. Qui ho una grande possibilità di lavorare con i giovani, mi trovo benissimo, sono sereno e proseguiamo un progetto per il settore giovanile bellissimo che ha già prodotto buoni risultati, stanno venendo fuori dei ragazzi promettenti, poi arrivare nel calcio che conta dipenderà tutto da loro. Io proverò a continuare a fare l’allenatore e vedremo con il tempo se sarò in grado di farlo.