A dare l'allarme è stato un agricoltore che stava potando i suoi alberi di ulivo, in contrada Masseria, lungo la strada che collega Monteodorisio alla fondovalle Sinello. Aveva avvertito l'odore di bruciato e il crepitio delle fiamme a poche decine di metri da lui, così ha allertato il 115. Pochi minuti dopo mezzogiorno i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e quelli volontari di Gissi sono usciti dalle loro caserme per spegnere l'incendio. Le fiamme, partite dal fondo del vallone, hanno risalito la collina in due diverse direzioni.

I vigili del fuoco hanno raggiunto i punti più critici con i mezzi fuoristrada, evitando che il rogo potesse arrivare agli alberi di ulivo e alle altre coltivazioni. Il vento e l'alta temperatura della giornata hanno però alimentato per diverso tempo le fiamme. L'intervento è durato per diverso tempo, con Vigili del fuoco che hanno verificato accuratamente che tutti i focolai fossero spenti, per evitare che con il vento qualche scintilla potesse far ripartire le fiamme.

Con l'arrivo del caldo l'allerta è massima. In questa settimana sono già diversi gli episodi di incendi dolosi. A volte basta una piccola disattenzione per creare danni ingenti.