Lei sta guidando la sua Fiat 500 in via Madonna dell'Asilo, quando sente una puzza di benzina e l'auto inizia a incendiarsi. Fortunatamente, sta passando proprio davanti al Distaccamento dei vigili del fuoco di Vasto, che escono dalla caserma e spengono sul nasce le fiamme, evitando guai peggiori.

Si è conclusa con un brutto spavento e con l'automobile danneggiata la brutta esperienza di G.C.N., di Gissi, una giovane donna sui trentacinque anni soccorsa stamani dai pompieri, che si sono accorti immediatamente del pericolo. Erano le 8,20. Ora di punta in una zona trafficata per via della presenza di sei scuole nel giro di poche centinaia di metri.

Dal vano motore della 500 inizia a uscire il fumo. La donna si ferma. I vigili del fuoco spengono il principio d'incendio. "E' stata una perdita di carburante: la proprietaria della macchina ci ha raccontato di aver sentito puzza di benzina", riferiscono gli addetti della sala operativa della caserma di via Madonna dell'Asilo.