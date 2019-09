Il gruppo Aragonesi invita tutti gli sportivi vastesi a sostenere la nostra amata squadra nella decisiva trasferta di domenica 21 a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone.



La partenza dei tifosi della D'Avalos è prevista per le ore 14.00 dal terminal bus con le auto, mezzo con cui si muoverà la maggior parte del gruppo, al quale possono aggiungersi anche tutti coloro che sono interessati.



A titolo informativo vogliamo pubblicare anche l'orario dei treni per Montesilvano, nel caso in cui qualcuno si trovasse senza passaggio.

Partenza dalla stazione Porto di Vasto ore 13.32 con arrivo alle ore 14.35.

Ritorno da Montesilvano alle ore 20.36 con cambio a Pescara Centrale di 20 minuti con arrivo alle 21.56.

Rendiamo indimenticabile questa giornata e facciamola entrare nella storia del calcio vastese.





Direttivo Aragonesi