L’Associazione Sportiva Volo Vasto e l’associazione di appassionati di auto e moto d’epoca Vasto Veicoli Storici hanno organizzato una manifestazione congiunta per avvicinare i rispettivi associati alla passione e agli interessi dell’altra associazione.



La collaborazione e l’amicizia tra le due associazioni ha avuto origine durante la realizzazione delle foto del calendario 2013 del Vasto Veicoli Storici. Come prima, ma sicuramente, non unica manifestazione, le due associazioni vastesi hanno organizzato un meeting nella giornata del 25 aprile particolarmente spettacolare perché, oltre a scambiarsi i soci per voli dimostrativi e per passeggiate su auto storiche di prestigio, sarà effettuata una foto panoramica del campo volo dove saranno posteggiate le auto storiche in modo da potersi leggere dall’alto la parola “VASTO” e con le moto la scritta “25-4-13”.

L’intento non è solo quello di far divertire i propri associati ma anche quello di promuovere ed aiutare il turismo della nostra bella città.

A tale scopo viene indetta una conferenza stampa per il giorno 19/04/2013 alle ore 18.30 sul campo di volo a Vasto in via Incoronata, in cui verrà illustrato il programma della manifestazione.