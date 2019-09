Questo edificio in costruzione in via Santa Lucia deve essere abbattuto entro 90 giorni, altrimenti il fabbricato e il terreno diverranno proprietà del Comune di Vasto. Lo stabilisce un'ordinanza di demolizione, la numero 70 del 22 marzo 2013, con cui il dirigente del settore Urbanistica, Pasquale D'Ermilio, ingiunge la sospensione immediata dei lavori con cui sono state eseguite "opere edilizie non autorizzate" perché "realizzate abusivamente in quanto sprovviste di titolo autorizzativo".

Nel documento, pubblicato all'albo pretorio del Comune, viene richiamata una precedente "ordinanza di sospensione lavori", la numero 311 del 2012, emessa dal municipio il 10 ottobre dello scorso anno, contro cui l'impresa ha presentato ricorso al Tar.

Dopo l'ordine di sospensione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha rilevato il 12 marzo scorso "la prosecuzione di alcuni lavori interni (intonacatura, scalinate, rivestimenti servizi igienici, preparazione traccia con martello pneumatico ecc.)".

"Considerato che - si legge nel documento emesso dal Comune - a tutt'oggi non è stato rilasciato il permesso in variante, stante il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo e il conseguente rigetto della variante (atti impugnati dinanzi al Tar)", il settore Urbanistica del municipio dispone "la demolizione delle opere non autorizzate e già denunciate nella precedente ordinanza di sospensione lavori: nuova sagoma della superficie di impianto del fabbricato già dal piano interrato; differenza dell'intelaiatura in cemento armato; modifiche alle superfici dei piani terra, primo, secondo e terzo".

Di qui l'ingiunzione rivolta all'impresa Effeci costruzioni srl a "sospendere immediatamente i lavori in corso" e "con l'avvertimento che, qualora i responsabili dell'abuso non provvedano alla demolizione nel termine prescritto di 90 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione, l'immobile e l'area di sedimento verranno acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune di Vasto".

L'ordinanza è stata eseguita dalla polizia municipale, che il 27 marzo 2013 ha sigillato il cantiere. L'impresa costruttrice ritiene, invece, di essere nel giusto e ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale.