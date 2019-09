Il Vasto Sud non sbaglia, ed in una partita fondamentale per la rincorsa ai primi posti trova la quinta vittoria consecutiva. Una gara che parte subito in salita per i biancorossi, al 20’ un’azione di contropiede ben manovrata dal Villa Scorciosa consente di sbloccare il risultato e portarsi sullo 0-1.



Il Vasto Sud reagisce subito e diverse volte si presenta alla conclusione ma con scarso risultato, e quando la rete sembrava ormai cosa fatta era il palo a negare ad uno sgusciante Capriati lanciato da D’Ermilio la gioia del pareggio. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco, il Vasto Sud finalmente trova il meritato pareggio.



Punizione dalla tre quarti di Ciccotosto che imbecca in area Acquarola M. che al volo scarica in rete. La ripresa offre sempre lo stesso tema con i bianco-rossi all’arrembaggio. Al 15’ è ancora Acquarola M. in giornata stratosferica che si beve tutta la difesa driblando anche l’estremo difensore ospite e deposita in rete.



Quando i giochi sembrano ormai fatti il Villa Scorciosa ottiene un calcio di rigore per un fallo dubbio di mano in area. Dal dischetto il capitano ospite che spara in tribuna. Al 35’ del secondo tempo magistrale lancio di Pascuccio per Ortolano che in contropiede deposita in rete. Per l’attaccante è la 14 rete in campionato.



Terzo tempo presso la sede del Circolo S. Antonio Abate ad altissimo livello con pasta e tartufo preparato dal Villa Scorciosa e pancetta e salsiccia dal Vasto Sud. Dolce offerto da Mister Acquarola Paolo che festeggia un’altra grande vittoria. La prossima gara ancora in casa lunedì 22 Aprile ore 20 presso il campo dell’Incoronata.







Tabellino

Vasto Sud – Villa Scorciosa 3-1

Marcatore: 38’, 55’ Acquarola M., 75’ Ortolano.

Vasto Sud: Mastronardi, D’Ermilio, Salvatore, Ciccotosto, Carluccio, Palumbo (55’ Bruno), Rossi, Sabatini (55’ Fiore), Pascuccio, Acquarola M. (58’ Lucci), Capriati (41’ Ortolano). Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatore Gileno, Cupaioli.

Classifica: S. Giovanni Tornareccio 43; Guardiagrele 41; Fara S. Martino 40; Palena 39; Vasto Sud D’Adamo 37; S. Liberata Frisa 33; Villa Scorciosa, Altino 22, Virtus Araba Fenice 22; Fossacesia 17; Borgorosso 13; Delphinus 7; Virtus Frentana 6

