Un anno fa si sognava il ritorno in serie C nazionale, dopo l'amara retrocessione della stagione 2011/2012, maturata nello spareggio contro Sulmona. Ad un anno di distanza, la BCC Vasto Basket si trova nuovamente a lottare per una promozione. Un risultato che, se arrivasse, sarebbe da scrivere tra le più belle pagine della storia cestistica vastese. La DNC quest'anno prevede la promozione di due formazioni. Il primo posto utile, quello che garantisce la salita diretta, è stato conquistato dal Molfetta. I pugliesi si erano presentati ai nastri di partenza della stagione con il chiaro intento di centrare la promozione, rinforzandosi ulteriormente a novembre. A rendere loro vita facile, dopo lo scontro diretto di ritorno vinto dalla BCC Basket, ci hanno pensato proprio i biancorossi che, con almeno 3 scivoloni lontani dalle mura amiche, hanno consegnato l'ambita posta in palio ai pugliesi.

In settimana la società del presidente Spadaccini ha inviato, tramite una nota del dirigente responsabile Francesco Tomassoni, i complimenti e gli auguri al Molfetta. Un gesto molto apprezzato dalla società pugliese e dai suoi giocatori, tecnici e tifosi. Del resto, nonostante l'alta posta in palio, i due scontri diretti si erano giocati con il massimo dell'agonismo ma altrettanta lealtà in campo e fuori. Un atteggiamento che si spera di poter vedere anche nelle prossime gare di regular season e di playoff.

Due i passaggi fondamentali per gli uomini di coach Di Salvatore. Il primo è concludere la stagione al secondo posto, garantendosi così il fattore campo favorevole. Sulla loro strada i biancorossi incontreranno un Barletta a caccia di punti pesanti e soprattutto voglioso di riscattare la sconfitta dell'andata al PalaBCC. Poi, nell'ultima di campionato, al palazzetto di via dei Conti Ricci arriverà una Pallacanestro Benevento che potrebbe essere già salva e quindi senza particolari stimoli.

Poi, però, una volta definita la classifica, inizieranno i playoff. Quarti, semifinale e finale. E ovviamente in casa BCC Vasto Basket sperano di giocarsele tutte, fino in fondo, per rivedere le stesse scene dello scorso anno dopo il trionfo con Campli. Nel primo turno i biancorossi affronteranno una tra Venafro, Lanciano e Trani. Coach Di Salvatore è un esperto di playoff e sa bene quanto queste sfide possano riservare sempre insidie e soprese. Serviranno quindi concentrazione ed energie fisiche e mentali. Dopo qualche settimana di difficoltà, domenica scorsa (eccezion fatta per il primo quarto) si è rivista una buona BCC Vasto Basket, pronta a giocarsela fino in fondo. "Un passo alla volta", ripete sempre il coach dei vastesi. Lo ripeteva anche l'anno scorso. Per questo i vastesi si sentono legittimati a sognare la serie B.