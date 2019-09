Da Alessandro La Verghetta riceviamo questa selezione di offerte di lavoro presenti sul mercato.



Nuovi posti (106 posti) che CONAD conta di immettere con l’apertura di 5 punti vendita in Abruzzo e Molise. Info: www.conad.it



1500 assunzioni previste nel nuovo piano di sviluppo AUDI ( 700 apprendistato). Info:www.audi.com,careers.



Assistenti di volo (12 posti) per la compagnia aerea Volotea. Sedi Nantes, Palermo, bordeaux, Venezia. Requisiti 2 lingue, preferibile titolo di assistente di volo. Info:www.volotea.com



100 Macchinisti ed hostess – steward per treni ntv. Preselezioni adecco. Info:www.ntvspa.it



30 commessi Mcdonald’s di Pescara.Portare cv presso i due negozi di Montesilvano e San Giovanni Teatino. Info tel 085.835509



4 guardiamarina. Scadenza 22 aprile: info: www.persomil.it; www.difesa.it/concorsi



964 concorso per allievi agenti di polizia. Il ministero dell’interno bandisce il concorso pubblico per titoli ed esami. Riservato ai volontari in ferma breve prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale o in congedo. Scade 26 aprile.



Ufficiali per lo stato maggiore della difesa (20 posti) info: www.difesa.it scadenza 22 aprile



Segretario di legazione (35 posti) . scadenza 25 maggio. Web.esteri.it/concorsionline



12 posti tempo indeterminato per azienda speciale Molise acque. Scadenza 29 aprile. Info: www.moliseacque.com



Avvocatura regionale Molise n.5 praticanti forensi. Max 27 anni. Scadenza 29 aprile. Info: www3.regione.molise.it



Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato il bando per 12 funzionari. Scadenza 2 maggio. Info www.agem.it



Corte di giustizia europea in Lussemburgo mette a disposizione stage retribuiti. Scadenza 30 aprile. Info: http://curia.europa.eu/



Assistenti dei gruppi studenteschi (30 posti). Scadenza 30 aprile. Info: Claudia.Mastrantoni@ef.com