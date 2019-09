Secondo incidente agricolo nel giro di 16 ore nel Vastese. Dopo il tragico episodio che è costato la vita a un 73enne di Schiavi d'Abruzzo, Arnaldo Lamano, oggi un uomo di 69 anni, A.Z., è rimasto ferito a Monteodorisio in circostanze analoghe.

L'agricoltore stava azionando il trattore in contrada Defenza quando, per cause che i carabinieri stanno accertando, il pesantissimo mezzo si è ribaltato e ha travolto il 69enne, che ne è rimasto schiacciato. Subito è scattato l'allarme. Il 118 ha inviato sul posto un'eliambulanza.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale clinicizzato di Chieti. Le sue condizioni non sono gravi. A.Z. non è in pericolo di vita.