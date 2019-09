Il Rotary Club Città del Vasto invita a partecipare ai seguenti eventi

- Inaugurazione del Restauro del Murales Il Sessantotto: Idee, Cultura, Progresso eseguito dall’autore dell’opera maestro Prof. Nicola D’Adamo, che si terrà venerdì 19 aprile ale ore 17.00 presso l’Aula Magna della Scuola Media “G. Rossetti” in Via Ciccarone N° 107, con la presenza dell’autore.

- Convegno sul tema Produzioni Agroalimentari e Specificità dei Territori che si terrà sabato 20 aprile alle ore 9.30 presso la sala convegni ex Palazzi Scolastici di Corso Italia.

“Siamo impegnati ad affrontare quest’ultimo trimestre di anno rotariano, in cui dobbiamo concludere ancora alcuni progetti di service e consolidare il nostro rapporto di amicizia, per far sì che il nostro Club sia sempre più apprezzato nella nostra comunità”. Con queste parole il Presidente del Rotary Club di Vasto, dott. Beniamino Di Domenica, ha voluto lanciare ai soci una ulteriore sollecitazione per un impegno sempre più generoso sul territorio.



E proprio alle esigenze del territorio sono state rivolte le due iniziative, svolte nel mese di marzo: la conclusione del progetto “service” sull’Alfabetizzazione ed Acculturazione con la consegna alle partecipanti dell’attestato di frequenza al “Corso di Italiano per Straniere” e l’organizzazione, fatta in collaborazione con l’Istituto Commerciale e per Geometri “F. Palizzi”, dell’interessante conferenza su Adolescenza e dipendenze da Internet cui ha partecipato come relatrice la Dott.ssa Maria Laudadio esperta del campo, approfondendo tutte le dipendenze, dalle più tradizionali come l’alcol e i diversi tipi di droga, alle più moderne come Internet.



Ma alle esigenze del territorio tendono anche le due iniziative che si svolgeranno il 19 e 20 aprile.



Venerdì 19, alle ore 17,00, ci sarà presso l’Aula Magna della Scuola Media “G. Rossetti” la cerimonia di inaugurazione del restauro del Murales “Il Sessantotto: Idee, Cultura, Progresso” eseguito, con il contributo del club, dal Maestro prof. Nicola D’Adamo. Sabato 20 è previsto, invece, presso la Sala Convegni degli ex-Palazzi Scolastici in Corso Italia, un convegno di grande attualità sul tema “Produzioni Agroalimentari e Specificità dei Territori”.

Questo il programma

Ore 09.30 - 13.00

Introduzione: Beniamino Di Domenica Presidente Rotary Club Vasto

Coordinatore: Massimo Di Cintio Giornalista Eno-Gastronomico

Saluto delle autorità: Luciano Lapenna Sindaco del Comune di Vasto

Enrico Di Giuseppantonio Presidente Provincia di Chieti

Tito Cieri Presidente Enoteca Regionale - Capo-Segreteria Assessore Agricoltura

Antonio Prospero Presidente III Commissione Agricoltura Consiglio Regionale

Interventi: Bruno Di Lena Agrometeorologo Regione Abruzzo

Cambiamenti climatici e Viticoltura di qualità

Roberto Zironi Docente di Tecnica Enologica Università di Udine

Le produzioni enologiche tipiche: aspetti qualitativi di riconoscibilità

Giuseppe Cavaliere Funzionario Tecnico Regione Abruzzo

Commercializzazione e Valorizzazione delle produzioni IGP e DOP

Tavola Rotonda I protagonisti della filiera

Partecipano: Dino Mastrocola Docente di Tecnica Alimentare Università di Teramo

Donato De Falcis Amm. Delegato Polo di Innovazione Agroalimentare dell’Abruzzo

Raffaele Cavallo Presidente Slow-Food Abruzzo

Antonio Nocciolino Presidente Cantina San Michele Arcangelo - Vasto

Giovanni Sputore Azienda Agricola La Selvotta dei F.lli Sputore

Carmine Masoni Responsabile economico CIA Abruzzo

Nicola Dragani Presidente Sez. Abruzzo Associazione Enologi Italiani

Dibattito

Conclusioni: Beniamino Di Domenica Presidente Rotary Club Vasto

Al termine degustazione di Vini e Prodotti Tipici Vastesi

guidata da Sommelier AIS Delegazione Vasto-Val di Sangro.