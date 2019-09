La Vastese scenderà in campo nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.00, sul campo in erba sintetica di Montefalcone nel Sannio, contro la formazione locale, in un'amichevole utile all'allenatore Di Santo per testare alcuni giocatori e avere indicazioni in vista del big match di domenica in programma a Montesilvano alle 16.00 contro l'Acqua&Sapone seconda in classifica, distanziata di 6 lunghezze. Assenti oggi Della Penna e Soria non al meglio, che non saranno impiegati.



Scelta non casuale quella della sede della partita odierna, nel prossimo turno di campionato infatti, contro la squadra allenata da Giuseppe Naccarella, si giocherà sul sintetico. In caso di vittoria, a due giornate dal termine, la Vastese sarà aritmeticamente promossa in Eccellenza, in caso di altro risultato invece bisognerà attendere le prossime due gare: giovedì 25 aprile in casa alle 16.00 contro la Virtus Cupello terza in classifica e il 28 aprile ad Atessa, alle 16.30, contro la Val di Sangro.



Se le due squadre dovessero arrivare a parità di punti al termine della stagione agonistica, indipendentemente dagli scontri diretti, si disputerà lo spareggio in un'unica gara in campo neutro. Un'eventualità che vuole essere esclusa prima possibile dai biancorossi che vogliono chiudere i conti già dalla prossima partita.