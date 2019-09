La finanza ha recuperato i mobili di Riccardo Alinovi. Il referente dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino a marzo si era rivolto a un'impresa di traslochi. Ma la mobilia era sparita. Allora il professionista vastese aveva sporto denuncia alle fiamme gialle, che hanno aperto un'inchiesta nei confronti di V.M., residente a Vasto e titolare di una ditta individuale, denominata Traslochi 5 stelle, che risultava non essere più attiva dal 2008, anno in cui risulta la cancellazione dal registro delle imprese.

"Mi sono subito reso conto che c’era qualcosa che non quadrava – racconta Alinovi – dopo numerose mie telefonate per sapere in quale magazzino avesse depositato i mobili", V.M. "ha cominciato non rispondere più al telefono. Insospettito, dopo aver proceduto ad una visura camerale, mi sono reso conto che la sua ditta individuale, con la quale l’uomo ha continuato ad operare come se nulla fosse dopo il 2008, in realtà non esisteva più da tempo, non pagava più le tasse ed era, quindi, diventata una società fantasma. Ho creduto di aver perduto tutti i miei mobili e gli affetti ad essi legati. Ho deciso di rivolgermi all’autorità giudiziaria perché la truffa che stavo subendo fosse smascherata, anche per evitare ad altri ignari cittadini di essere raggirati da questo signore. Devo ringraziare la Procura e la guardsia di finanza che in breve tempo hanno scoperto il magazzino dove" l'imprenditore "aveva depositato i miei mobili".

Il 3 aprile i finanzieri di Vasto, agli ordini del capitano Luigi Mennitti, hanno sequestrato mobili e suppellettili e ne hanno ordinato la restituzione al Alinovi, legittimo proprietario.

"L'associazione Codici invita tutti coloro i quali hanno avuto rapporti con la ditta 5 Stelle a segnalare all’associazione eventuali danni subiti nel rapporto con questa ditta fantasma perché si possa procedere alla costituzione di parte civile attraverso l’avvocato Edy Biasone".