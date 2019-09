Terzo appuntamento questa sera alle 18 con i Giovedì Rossettiani. Dopo Erri De Luca e Chiara Gamberale sarà la giovane scrittrice calabrese la protagonista della rassegna culturale organizzata dal Centro Europeo di studi Rossettiani. A dialogare con Angela Bubba sarà Mario Cimini, mentre le letture saranno affidare a Sara De Santis.

L'incontro si svolgerà alle 18 presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos.

Angela Bubba ha 23 anni ed è nata a Mesoraca, in provincia di Crotone. Dopo aver frequentato il liceo classico, si è iscritta alla Facoltà di Lettere classiche dell'Università "La Sapienza" di Roma. La sua vocazione letteraria è stata piuttosto precoce: nel 2006 ha vinto il Premio Verga con il racconto Il matrimonio e con il racconto Quarto di luna è arrivata seconda sia al Premio Campiello Giovani (2007) che al Premio Italo Calvino (2008). Il suo romanzo d'esordio è stato La casa (2009), saga di una famiglia calabrese, di cui Paolo Giordano ha scritto: "Parole antiche, incastrate in un angolo brutto e polveroso della Calabria che Angela Bubba ha raccolto e catalogato come conchiglie rare". Con quest'opera prima l'autrice arriva nella rosa dei dodici finalisti del Premio Strega del 2010 ed è vincitrice del Premio John Fante - Opera Prima nel medesimo anno. La seconda opera di Angela Bubba, MaliNati (2012), segna il passaggio dell'autrice dal romanzo al reportage letterario. Anche questa volta protagonista è la Calabria, che non è più solo uno sfondo, ma oggetto diretto del racconto con realistica crudezza e le sue problematiche più autentiche, dallo sfruttamento degli immigrati, alla 'ndrangheta e alla malasanità. Riguardo al titolo, di chiara ascendenza verghiana, la stessa autrice dice: "L'idea è quella di una nascita negativa, cattiva. Mi pare che quello sia il segno che unifica la Calabria ma forse tutti i possibili Sud". Ciò che la critica riconosce maggiormente nella narrazione di Angela Bubba è la ricercatezza del linguaggio, oltre che la capacità di mescolare armonicamente lingua italiana e dialetto.