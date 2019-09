Un rumeno abitante nella provincia di Chieti è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale su minori. Le indagini condotte dagli uomini dell’Arma hanno permesso di accertare che l’uomo, da tempo, abusava sessualmente di tre minorenni rispettivamente di 4, 6 e 14 anni.

Le indagini dei carabinieri sono scaturite dalla denuncia della madre dei minori che si è rivolta ai militari per sporgere denuncia. L’uomo, alcuni giorni fa, era stato denunciato in stato di libertà dagli uomini dell’Arma con l’accusa di violenza sessuale in danno di minori.

Ieri, su disposizione del gip del Tribunale di Chieti che ha condiviso pienamente i risultati investigativi prodotti dai militari, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Il rumeno, rintracciato nella sua abitazione, è stato quindi trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni, aggravati e continuati.

(Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa)