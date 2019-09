Di seguito il testo di due documenti che il Pd di San Salvo presenterà in Consiglio comunale.





I sottoscritti Consiglieri Comunali Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli:



premesso che nel Consiglio Comunale dell’11 marzo 2013, nel corso del dibattito sulla mozione riguardante la circolazione in via Montegrappa ed in modo particolare sulla decisione dell’Amministrazione di interrompere all’altezza di via San Nicola De Porte il doppio senso della circolazione;



preso atto che il disagio e la non condivisione ha prodotto la costituzione di un Comitato che ha raccolto e consegnato al Sindaco una petizione di 2000 firme;



rilevato che durante la discussione, come si può verificare dalla Delibera C.C. n. 11 dell’11/03/2013, vi sono state aperture e disponibilità al confronto con i cittadini ed il Comitato di via Montegrappa e specificatamente: l’Assessore Chiacchia: “ Io ho rispetto di chi ha raccolto le firme, anche del Comitato, io li voglio incontrare, voglio parlare con loro, voglio sentire le loro ragioni…..”; Il Consiglire Argirò: “ Mi sembra che anche da parte dell’Amministrazione c’è un confronto aperto, questa riflessione si possa fare, quindi non siamo qui a dire no, si fa così e non ce ne importa nulla di quello che dicono i cittadini.”; Il Consigliere Marcello: “ Disponibili come Amministrazione, come diceva il Consigliere Argirò, non è che abbiamo le bende agli occhi, vogliamo discutere con i cittadini che tentennano con la testa e ci dessero la soluzione, perché è facile tentennare e dire “ non va bene “, ok fateci anche voi una proposta, noi siamo pronti ad accoglierla.”;



ricordato che è trascorso più di un mese da quel dibattito e da quelle aperture al confronto con i cittadini e con il Comitato per la viabilità in via Montegrappa;



constatato che la viabilità in via Montegrappa è rimasta come aveva deciso l’Amministrazione e che il disagio dei cittadini e la pericolosità della circolazione continuano;



INTERPELLANO IL SIGNOR SINDACO per sapere:

1) Se vi è stato il preannunciato incontro con il Comitato di via Montegrappa;

2) Se si, qual’è stato l’esito? E comunque, se alla luce della sperimentazione e dell’incontro, l’Amministrazione intende ripensare la viabilità in via Montegrappa.







I sottoscritti consiglieri comunali del Partito Democratico, Luciano Cilli e Arnaldo Mariotti chiedono di mettere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la seguente mozione

Il Consiglio Comunale:



preso atto che il responsabile del servizio del COMANDO POLIZIA LOCALE, in data 10/04/2013 ha emesso l’ ORDINANZA n.58 con la quale autorizzava la circolazione veicolare in piazza San Vitale ed istituiva nella stessa piazza la sosta a tempo ( 30 minuti );



rilevato che lo stesso responsabile del servizio del COMANDO POLIZIA LOCALE, in data 11/04/2013 ha emesso l’ORDINANZA n. 59 con la quale revocava l’ORDINANZA n.58 del giorno prima ripristinando l’isola pedonale come da vecchia ordinanza in Piazza San Vitale;



appreso che la revoca dell’ORDINANZA n. 58 è stata motivata dalla mancanza di adeguato atto politico d’indirizzo con la quale l’Amministrazione Comunale esprimeva la volontà di riaprire al traffico Piazza San Vitale;



richiamato che l’isola pedonale in Piazza San Vitale è stata ORDINATA a seguito di decisioni presi dal Consiglio Comunale sulla ristrutturazione di Piazza San Vitale e contestuale realizzazione del sottostante Museo;



IMPEGNA

IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE, PER OMOGENEITA’ DI ATTO DI INDIRIZZO, AD ESPRIMERE LA LORO VOLONTA’SULLA RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA SAN VITALE IN QUESTA SEDE.