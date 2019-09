Un italiano di 63 anni di Vasto e un tunisino di 45 anni non in regola con le norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, sono stati arrestati dalla Polizia ferroviaria per una serie di furti sul treno EN 237 giunto a Udine proveniente da Vienna e diretto a Venezia.



Poco prima di arrivare a Udine, un viaggiatore tedesco proveniente da Monaco al risveglio si è accorto della sparizione del suo marsupio con denaro, cellulari e altro e ha dato l'allarme. I due, già notati, sono stati individuati su un altro vagone, intenti a rovistare in alcuni bagagli.

Entrambi sono stati consegnate al personale della Polfer di Udine, che ha trovato loro indosso gli oggetti rubati ed altri dei quali non erano in grado di precisare la provenienza. I due saranno processati con rito direttissimo. (Ansa)